La storia dei mulini di Castellanza in mostra nel parco della LIUC

Domenica 17 maggio il parco dell’Università LIUC ospita un’esposizione dedicata alla valorizzazione del fiume Olona e dei suoi antichi mulini nell’ambito della manifestazione Mulino Day

Domenica 17 maggio Castellanza celebra le proprie radici con una mostra dedicata alla valorizzazione del fiume Olona e dei suoi antichi mulini storici. L’iniziativa, intitolata «La storia dei mulini di Castellanza», si svolgerà dalle ore 10:00 alle 18:00 nella cornice del parco dell’Università LIUC, in Corso Matteotti 20. L’evento rappresenta un’occasione per riscoprire il patrimonio architettonico e idraulico che ha segnato lo sviluppo industriale e sociale della zona.

Un legame indissolubile con l’Olona

L’esposizione si inserisce nel contesto della 14^ edizione del “Mulino Day”, una manifestazione sovracomunale che coinvolge diversi centri lungo le rive del fiume Olona, del canale Villoresi e del torrente Bozzente. Al centro della giornata ci sono l’arte, la natura e i sapori del territorio, con l’obiettivo di riportare l’attenzione dei cittadini sui corsi d’acqua che attraversano la Valle Olona. Come evidenziato nel file Evento2026-05-17T100000-42953.jpg, la mostra offre uno sguardo approfondito sugli antichi impianti che un tempo punteggiavano le sponde del fiume.

Cultura e territorio nel parco della LIUC

Il parco universitario di Castellanza diventerà per un giorno un polo culturale all’aperto. Attraverso immagini e documenti, i visitatori potranno ripercorrere l’evoluzione tecnologica e l’importanza economica dei mulini, elementi fondamentali per l’agricoltura e le prime industrie locali. L’iniziativa “Emozioni in giardino” arricchisce ulteriormente la proposta, integrando la storia dei manufatti con la bellezza paesaggistica del giardino universitario.

Una rete di collaborazioni locali

La realizzazione dell’evento è frutto della sinergia tra numerose realtà del territorio. Il patrocinio della Città di Castellanza accompagna il lavoro organizzativo della Pro Loco Castellanza, dell’Ecomuseo Valle Olona e dell’Associazione Culturale Il Prisma. Contribuiscono alla giornata anche l’Associazione Culturale Area Giovani e l’Associazione Culturale Ecomuseo della Valle Olona, sottolineando l’importanza della memoria storica condivisa per la comunità locale.