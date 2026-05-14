La storia riaffiora tra i reperti dell’Oratorio di San Vincenzo a Sesto Calende

L’Università degli Studi di Milano torna a mostrare i risultati delle ricerche archeologiche sul campo nell’area dell’Oratorio di San Vincenzo a Sesto Calende. Il programma delle visite guidate per questa stagione, organizzato in collaborazione con l’amministrazione comunale e la Pro Sesto Calende, permette ai cittadini e ai turisti di osservare da vicino il lavoro degli archeologi e i progressi degli scavi in corso.

Il primo incontro è fissato per mercoledì 20 maggio alle 17. In questa occasione il percorso di approfondimento storico assume una forma differente: dopo la spiegazione tecnica dei reperti, alle 18 segue un aperitivo gratuito accompagnato dal commento musicale di Damiano Ellero. Per questo specifico evento, che verrà annullato in caso di maltempo, la prenotazione è obbligatoria e deve pervenire entro lunedì 18 maggio.

Il ciclo di aperture prosegue giovedì 28 maggio e giovedì 4 giugno, sempre con inizio alle 17. Durante i sopralluoghi gli esperti illustrano le stratigrafie e i segreti del passato locale emersi durante le recenti campagne di scavo. L’iniziativa gode del supporto del Ministero della Cultura e del patrocinio del Parco Ticino.

Per partecipare o ricevere informazioni è necessario fare riferimento alla Biblioteca Comunale di Sesto Calende telefonando al numero 0331 928160 oppure scrivendo all’indirizzo email biblio@comune.sesto-calende.va.itù