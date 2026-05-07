La stringe al collo a San Valentino, il marito a Varese patteggia a un anno e 4 mesi
L’accusa era di lesioni aggravate dal “dominio di genere”. All’uomo applicato il braccialetto elettronico
È finita con un patteggiamento a un anno e 4 mesi per il reato contestato, cioè quello di aver messo le mani al collo della ex moglie incontrata in un bar di Varese il giorno di San Valentino.
La definizione della pena su richiesta delle parti, che permetterà all’uomo di accedere ai benefici di legge quali la non menzione sul casellario giudiziale, riguarda un grave episodio di lesioni personali aggravate poiché la norma a cui si riferisce il reato contestato ha a che fare col “dominio di genere”, una specifica aggravante introdotta dal legislatore nel 2025 prevista quando «il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali» e che per questo prevede pene aumentate.
Il processo si è dunque concluso nella fase preliminare, in camera di consiglio, dopo che l’uomo era stato già sottoposto a un regime di custodia cautelare in carcere, colpito da ordinanza eseguita qualche giorno dopo i fatti consumatisi in un bar della città.
In quell’occasione l’uomo, di qualche anno più vecchio della vittima, 26 anni compiuti, visibilmente ubriaco, era accusato di aver messo le mani al collo della ex moglie procurandole lesioni guaribili in dieci giorni.
Una storia che procedeva male e che, come pregresso, aveva anche una querela della donna per maltrattamenti in famiglia.
Oltre al patteggiamento della pena, il giudice ha affievolito la misura cautelare nel divieto di avvicinamento alla persona offesa, disponendo l’applicazione del braccialetto elettronico.
L’uomo è difeso dall’avvocato Fabio Fiore del foro di Varese.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Nuovo livello del Lago Maggiore, protestano albergatori e gestori di spiagge
GrandeFratello su La bici vale miliardi: sei percorsi ciclabili attraversano la provincia di Varese
lenny54 su Nuovo livello del Lago Maggiore, protestano albergatori e gestori di spiagge
Guido30 su La bici vale miliardi: sei percorsi ciclabili attraversano la provincia di Varese
Gian Battista su Meno letti, più specializzazione: come sono cambiati gli ospedali varesini negli ultimi vent'anni
Felice su “Gli ultimi giorni con mia madre: doveva essere una morte dignitosa, siamo rimaste sole". Una figlia racconta
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.