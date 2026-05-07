La stringe al collo a San Valentino, il marito a Varese patteggia a un anno e 4 mesi

È finita con un patteggiamento a un anno e 4 mesi per il reato contestato, cioè quello di aver messo le mani al collo della ex moglie incontrata in un bar di Varese il giorno di San Valentino.

La definizione della pena su richiesta delle parti, che permetterà all’uomo di accedere ai benefici di legge quali la non menzione sul casellario giudiziale, riguarda un grave episodio di lesioni personali aggravate poiché la norma a cui si riferisce il reato contestato ha a che fare col “dominio di genere”, una specifica aggravante introdotta dal legislatore nel 2025 prevista quando «il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali» e che per questo prevede pene aumentate.

Il processo si è dunque concluso nella fase preliminare, in camera di consiglio, dopo che l’uomo era stato già sottoposto a un regime di custodia cautelare in carcere, colpito da ordinanza eseguita qualche giorno dopo i fatti consumatisi in un bar della città.

In quell’occasione l’uomo, di qualche anno più vecchio della vittima, 26 anni compiuti, visibilmente ubriaco, era accusato di aver messo le mani al collo della ex moglie procurandole lesioni guaribili in dieci giorni.

Una storia che procedeva male e che, come pregresso, aveva anche una querela della donna per maltrattamenti in famiglia.

Oltre al patteggiamento della pena, il giudice ha affievolito la misura cautelare nel divieto di avvicinamento alla persona offesa, disponendo l’applicazione del braccialetto elettronico.

L’uomo è difeso dall’avvocato Fabio Fiore del foro di Varese.