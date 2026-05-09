La “superba“ si riempie di penne nele, a Genova con gli alpini per la 97°adunata
Dopo l'apertura ufficiale del venerdì, il fine settimana del 9 e 10 maggio 2026 segna il culmine della manifestazione con un programma denso di appuntamenti istituzionali e popolari
Il programma di sabato 9 maggio
La giornata di sabato si apre all’insegna dell’internazionalità e della tradizione. Alle 10:30, presso la Sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale, si terrà l’incontro tra il Presidente nazionale Sebastiano Favero, le sezioni all’estero e le delegazioni militari straniere. Il pomeriggio offrirà uno spettacolo suggestivo al Lido San Nazaro con il lancio dei paracadutisti alle ore 13:00.
Il programma di domenica 10 maggio
Domenica è il giorno della grande sfilata, l’evento più atteso che vedrà migliaia di Alpini percorrere le vie di Genova. L’ammassamento inizierà alle ore 8:00, con l’inizio del defilamento fissato per le 9:00 da Piazza Corvetto.
Genova non è solo lo sfondo dell’Adunata, ma una protagonista attiva con un’offerta culturale straordinaria. In occasione dell’evento, la città celebra i 20 anni dei Palazzi dei Rolli come Patrimonio UNESCO. I visitatori possono scoprire le sontuose dimore nobiliari di Via Garibaldi e Via Balbi, molte delle quali ospitano i Musei di Strada Nuova. Per gli appassionati di storia, quattro mostre specifiche sono state allestite per l’Adunata, tra cui quella dedicata allo scultore alpino Eugenio Baroni presso l’Accademia Ligustica e l’esposizione di uniformi storiche a Palazzo Ducale.
L’offerta museale è vastissima: dal Galata Museo del Mare, il più grande del Mediterraneo, al Museo del Risorgimento situato nella casa natale di Mazzini. Per chi cerca un’esperienza autentica, il centro storico custodisce oltre cento Botteghe Storiche — antiche farmacie, confetterie e laboratori artigiani attivi da secoli — che offrono tour tematici tra i sapori del pesto e della focaccia tradizionale. Grazie all’Adunata Card, i partecipanti possono accedere a sconti esclusivi per l’Acquario di Genova e i principali poli museali civici. Infine, la Cittadella degli Alpini ai Giardini di Brignole permette di toccare con mano le tecnologie e i mezzi di soccorso della Protezione Civile ANA e delle Truppe Alpine.
L’ANNO SCORSO L’ADUNATA A BIELLA
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