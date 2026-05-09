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La “superba“ si riempie di penne nele, a Genova con gli alpini per la 97°adunata

Dopo l'apertura ufficiale del venerdì, il fine settimana del 9 e 10 maggio 2026 segna il culmine della manifestazione con un programma denso di appuntamenti istituzionali e popolari

L\'adunata degli alpini di genova

Il programma di sabato 9 maggio

La giornata di sabato si apre all’insegna dell’internazionalità e della tradizione. Alle 10:30, presso la Sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale, si terrà l’incontro tra il Presidente nazionale Sebastiano Favero, le sezioni all’estero e le delegazioni militari straniere. Il pomeriggio offrirà uno spettacolo suggestivo al Lido San Nazaro con il lancio dei paracadutisti alle ore 13:00.

I momenti solenni proseguiranno con la Santa Messa nella Cattedrale di San Lorenzo alle 16:30, seguita da una sfilata con il Labaro ANA fino a Piazza Matteotti. La serata sarà animata dai “Cori sotto la Lanterna” al Teatro Carlo Felice (ore 20:30) e da numerosi concerti itineranti di fanfare e cori che coinvolgeranno l’intero centro cittadino.

Il programma di domenica 10 maggio

Domenica è il giorno della grande sfilata, l’evento più atteso che vedrà migliaia di Alpini percorrere le vie di Genova. L’ammassamento inizierà alle ore 8:00, con l’inizio del defilamento fissato per le 9:00 da Piazza Corvetto.

Il lungo serpentone di penne nere, suddiviso in sette settori, vedrà sfilare inizialmente i reparti in armi e le autorità, seguiti dalle sezioni estere e dai vari raggruppamenti territoriali. L’ultimo settore sarà riservato alla Sezione di Genova, che chiuderà la parata prima del formale “passaggio della stecca” alla Sezione di Brescia, sede dell’Adunata 2027.
Iniziative collaterali e tesori della città

Genova non è solo lo sfondo dell’Adunata, ma una protagonista attiva con un’offerta culturale straordinaria. In occasione dell’evento, la città celebra i 20 anni dei Palazzi dei Rolli come Patrimonio UNESCO. I visitatori possono scoprire le sontuose dimore nobiliari di Via Garibaldi e Via Balbi, molte delle quali ospitano i Musei di Strada Nuova. Per gli appassionati di storia, quattro mostre specifiche sono state allestite per l’Adunata, tra cui quella dedicata allo scultore alpino Eugenio Baroni presso l’Accademia Ligustica e l’esposizione di uniformi storiche a Palazzo Ducale.

L’offerta museale è vastissima: dal Galata Museo del Mare, il più grande del Mediterraneo, al Museo del Risorgimento situato nella casa natale di Mazzini. Per chi cerca un’esperienza autentica, il centro storico custodisce oltre cento Botteghe Storiche — antiche farmacie, confetterie e laboratori artigiani attivi da secoli — che offrono tour tematici tra i sapori del pesto e della focaccia tradizionale. Grazie all’Adunata Card, i partecipanti possono accedere a sconti esclusivi per l’Acquario di Genova e i principali poli museali civici. Infine, la Cittadella degli Alpini ai Giardini di Brignole permette di toccare con mano le tecnologie e i mezzi di soccorso della Protezione Civile ANA e delle Truppe Alpine.

L’ANNO SCORSO L’ADUNATA A BIELLA

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Pubblicato il 09 Maggio 2026
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