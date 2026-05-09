La “superba“ si riempie di penne nele, a Genova con gli alpini per la 97°adunata

L’Adunata Nazionale degli Alpini torna a Genova per la sua 97ª edizione, trasformando la “Superba” in un palcoscenico di penne nere, canti e valori condivisi. Dopo l’apertura ufficiale del venerdì, il fine settimana del 9 e 10 maggio 2026 segna il culmine della manifestazione con un programma denso di appuntamenti istituzionali e popolari.

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