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Gallarate/Malpensa

La Teresa ha l’influenza: annullata la replica di questa sera de “I Promossi Sposi” al Teatro Condominio

Lo comunica il teatro, spiegando che l’annullamento è dovuto a un’improvvisa sindrome influenzale che ha colpito Antonio Provasio

I Legnanesi

La replica de “I Promossi Sposi” prevista per questa sera, venerdì 22 maggio, al Teatro Condominio di Gallarate non andrà in scena.

Lo comunica il teatro, spiegando che l’annullamento è dovuto a un’improvvisa sindrome influenzale che ha colpito Antonio Provasio.

Nella giornata di domani, sabato 23 maggio, saranno forniti maggiori dettagli sull’eventuale recupero dello spettacolo. Sempre domani verrà inoltre confermata la possibilità di svolgimento delle repliche previste per sabato 23 e domenica 24 maggio.

Il pubblico è quindi invitato ad attendere le prossime comunicazioni ufficiali del Teatro Condominio.

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Pubblicato il 22 Maggio 2026
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