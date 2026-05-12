“La Ultra di Saronno” torna il 6 e 7 giugno al centro sportivo Colombo-Gianetti

Saronno si prepara ad accogliere ancora una volta i protagonisti dell’ultramaratona. Manca un mese al ritorno della “24×1 ora” e della Ultra di Saronno”, appuntamento ormai storico per gli appassionati della corsa endurance che il 6 e 7 giugno porterà al centro sportivo “Colombo-Gianetti” atleti provenienti da tutta Italia.

L’edizione 2026 avrà un significato particolare perché assegnerà i titoli nazionali IUTA su pista nelle 24 Ore e nella 100 chilometri, due delle tre prove tricolori previste insieme alla 6 Ore. Un riconoscimento che conferma il valore sportivo della manifestazione organizzata dal Gap Saronno e inserita nel calendario nazionale Fidal.

Cresce l’attesa per la staffetta 24×1 ora

Accanto alle gare competitive individuali tornerà anche la tradizionale staffetta non competitiva 24×1 ora, da sempre uno degli elementi distintivi della manifestazione. Proprio l’alto numero di richieste ha spinto gli organizzatori ad aumentare il numero delle squadre partecipanti: saranno infatti 58 i team al via dopo che il limite iniziale era stato raggiunto in appena tre settimane dall’apertura delle iscrizioni.

Buoni numeri anche per la prova individuale, che ha già superato il 50% dei posti disponibili. Gli organizzatori non escludono il tutto esaurito nelle ultime settimane precedenti all’evento.

Gare al via dal 6 giugno

Le gare scatteranno sabato 6 giugno alle 10 con la partenza della 100 chilometri, della 24 Ore individuale e della 24 Ore a squadre. La 6 Ore prenderà invece il via alle 4 di domenica mattina.

Per l’occasione la pista del centro sportivo sarà suddivisa in due aree: le prime tre corsie saranno dedicate alle gare individuali, mentre dalla quarta alla sesta si svolgerà la staffetta a squadre.

Sport ma anche festa

“La Ultra di Saronno” non sarà soltanto una competizione sportiva. Come da tradizione, l’evento proporrà anche momenti di intrattenimento, musica e ristoro durante tutta la giornata e la notte, trasformando il centro sportivo in un punto di incontro per atleti, accompagnatori e appassionati.

Le premiazioni inizieranno domenica alle 11 con la consegna dei riconoscimenti assoluti e di categoria, comprese le maglie tricolori IUTA.

Informazioni e iscrizioni è possibile consultare il sito del Gap Saronno.