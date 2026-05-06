La Varese van Vlaanderen fa pedalare i giovani ciclisti

Il ciclismo amatoriale e quello giovanile si incontrano nel nome della solidarietà e della promozione del territorio. La Varese van Vlaanderen, manifestazione non competitiva in programma il prossimo 21 giugno a Cittiglio, ha annunciato un’iniziativa speciale: il ricavato dell’evento servirà a sostenere una gara dedicata ai piccoli corridori dai 7 ai 12 anni che si terrà ad agosto a Orino. Con l’obiettivo di raggiungere quota 300 iscritti, la classica amatoriale si conferma un appuntamento unico per scoprire i “muri” dell’alto Varesotto, unendo sport, inclusione e attenzione alle nuove generazioni.

Una sinergia per i giovani corridori

La Società Ciclistica Orinese e Ciclovarese, organizzatori dell’evento, hanno deciso di elargire un contributo concreto per la realizzazione di una gara della categoria Giovanissimi, prevista per domenica 2 agosto a Orino. Si tratta di un segnale importante in un periodo complesso per il vivaio ciclistico, volto a creare un ponte tra il mondo degli amatori e quello dei bambini che muovono i primi passi sui pedali.

«Il fine dei numerosi eventi che proponiamo durante tutta la stagione ciclistica spazia dalla promozione del territorio alla vicinanza ad alcune associazioni che operano nel sociale – affermano gli organizzatori – in quest’occasione vogliamo essere vicini anche ai giovani pedalatori, in un momento dove l’attività giovanile sta attraversando una situazione delicata, creando una sinergia con il ciclismo dei bambini».

Percorsi e nuovi muri nell’alto Varesotto

L’edizione di quest’anno porterà i partecipanti alla scoperta di nuovi passaggi e salite caratteristiche dell’alto Varesotto. La manifestazione offre diverse opzioni per soddisfare ogni tipo di ciclista: sono previsti due tracciati dedicati ai gravellisti, inseriti nel contesto del Gravel Circus, e due percorsi su strada.

L’evento, che si svolge sotto l’egida della Federazione Ciclistica Italiana, è inserito nel progetto Varese DoYouBike. Gli organizzatori puntano a coinvolgere 300 appassionati per celebrare una giornata di ciclismo non agonistico che valorizzi le bellezze paesaggistiche locali.

Solidarietà e ristori per tutti

La Varese van Vlaanderen non è solo sport, ma anche attenzione alle esigenze di tutti i partecipanti grazie a importanti collaborazioni. All’arrivo a Cittiglio, l’AIC Lombardia Onlus offrirà un sacco ristoro senza glutine per i ciclisti celiaci, garantendo un’accoglienza inclusiva.

Lungo il percorso, i punti di ristoro saranno gestiti da realtà locali che conoscono bene il territorio: il Club Il Puma di Taino, i soci della Società Ciclistica Orinese e la Pro Loco di Morosolo. Le iscrizioni per l’appuntamento del 21 giugno sono già aperte sulla piattaforma digitale ENDU.