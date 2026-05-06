La Varese van Vlaanderen fa pedalare i giovani ciclisti
La manifestazione amatoriale del 21 giugno a Cittiglio sosterrà l'attività dei Giovanissimi con un contributo per la gara di Orino mentre gli organizzatori puntano al traguardo dei trecento partecipanti
Il ciclismo amatoriale e quello giovanile si incontrano nel nome della solidarietà e della promozione del territorio. La Varese van Vlaanderen, manifestazione non competitiva in programma il prossimo 21 giugno a Cittiglio, ha annunciato un’iniziativa speciale: il ricavato dell’evento servirà a sostenere una gara dedicata ai piccoli corridori dai 7 ai 12 anni che si terrà ad agosto a Orino. Con l’obiettivo di raggiungere quota 300 iscritti, la classica amatoriale si conferma un appuntamento unico per scoprire i “muri” dell’alto Varesotto, unendo sport, inclusione e attenzione alle nuove generazioni.
Una sinergia per i giovani corridori
La Società Ciclistica Orinese e Ciclovarese, organizzatori dell’evento, hanno deciso di elargire un contributo concreto per la realizzazione di una gara della categoria Giovanissimi, prevista per domenica 2 agosto a Orino. Si tratta di un segnale importante in un periodo complesso per il vivaio ciclistico, volto a creare un ponte tra il mondo degli amatori e quello dei bambini che muovono i primi passi sui pedali.
«Il fine dei numerosi eventi che proponiamo durante tutta la stagione ciclistica spazia dalla promozione del territorio alla vicinanza ad alcune associazioni che operano nel sociale – affermano gli organizzatori – in quest’occasione vogliamo essere vicini anche ai giovani pedalatori, in un momento dove l’attività giovanile sta attraversando una situazione delicata, creando una sinergia con il ciclismo dei bambini».
Percorsi e nuovi muri nell’alto Varesotto
L’edizione di quest’anno porterà i partecipanti alla scoperta di nuovi passaggi e salite caratteristiche dell’alto Varesotto. La manifestazione offre diverse opzioni per soddisfare ogni tipo di ciclista: sono previsti due tracciati dedicati ai gravellisti, inseriti nel contesto del Gravel Circus, e due percorsi su strada.
L’evento, che si svolge sotto l’egida della Federazione Ciclistica Italiana, è inserito nel progetto Varese DoYouBike. Gli organizzatori puntano a coinvolgere 300 appassionati per celebrare una giornata di ciclismo non agonistico che valorizzi le bellezze paesaggistiche locali.
Solidarietà e ristori per tutti
La Varese van Vlaanderen non è solo sport, ma anche attenzione alle esigenze di tutti i partecipanti grazie a importanti collaborazioni. All’arrivo a Cittiglio, l’AIC Lombardia Onlus offrirà un sacco ristoro senza glutine per i ciclisti celiaci, garantendo un’accoglienza inclusiva.
Lungo il percorso, i punti di ristoro saranno gestiti da realtà locali che conoscono bene il territorio: il Club Il Puma di Taino, i soci della Società Ciclistica Orinese e la Pro Loco di Morosolo. Le iscrizioni per l’appuntamento del 21 giugno sono già aperte sulla piattaforma digitale ENDU.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
lenny54 su Nuovo livello del Lago Maggiore, protestano albergatori e gestori di spiagge
Guido30 su La bici vale miliardi: sei percorsi ciclabili attraversano la provincia di Varese
Gian Battista su Meno letti, più specializzazione: come sono cambiati gli ospedali varesini negli ultimi vent'anni
Felice su “Gli ultimi giorni con mia madre: doveva essere una morte dignitosa, siamo rimaste sole". Una figlia racconta
slarizza su “Gli ultimi giorni con mia madre: doveva essere una morte dignitosa, siamo rimaste sole". Una figlia racconta
Viacolvento su A Carnago Fratelli d'Italia attacca il "pendolarismo" del consigliere di Forza Italia
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.