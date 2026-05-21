La Varese van Vlaanderen sbarca ad Angera per la vetrina del Giro E

La Varese van Vlaanderen si mette in mostra in una vetrina d’eccezione sul lungolago di Angera. Venerdì 22 maggio, in occasione della partenza del Giro E, la classica ciclistica varesina avrà un proprio spazio espositivo ufficiale a un mese esatto dalla manifestazione vera e propria, in programma il prossimo 21 giugno a Cittiglio. Dalle ore 9:00 alle ore 13:00, appassionati e curiosi potranno scoprire tutti i dettagli dell’evento e visionare l’oggettistica ufficiale della corsa dei “muri”.

Informazioni, iscrizioni e promozione del territorio

Lo stand promozionale, gestito in stretta sinergia con il Club Il Puma di Taino e il gruppo 724 Ispra, offrirà la possibilità di ricevere materiale informativo e di perfezionare direttamente sul posto l’iscrizione all’evento non agonistico. La presenza sul lungolago rappresenta un momento strategico per promuovere una manifestazione che unisce la passione per le due ruote alla valorizzazione dei percorsi locali, richiamando le storiche atmosfere delle corse del nord Europa ma in salsa prealpina.

Obiettivo trecento iscritti per la pedalata solidale

La macchina organizzativa, guidata dalla Società Ciclistica Orinese e da Ciclovarese, viaggia a pieno ritmo verso il bersaglio dei 300 partecipanti. «Ringraziamo il Comitato di Tappa di Angera per questa grande opportunità – il commento degli organizzatori – di poter promuovere un evento che ha nell’attenzione al sociale, nella vicinanza al ciclismo giovanile e nella promozione del territorio le sue priorità». Al momento sono già 191 i ciclisti che hanno confermato la propria adesione sulla griglia di partenza.

Le due ruote nel circuito di Varese DoYouBike

La randonnée e gravel si inserisce in un contesto più ampio di valorizzazione del turismo sportivo. L’appuntamento di Cittiglio è infatti inserito ufficialmente all’interno dei progetti provinciali di “Varese DoYouBike” e nel circuito del “Gravel Circus”, due realtà nate per far conoscere le bellezze paesaggistiche del Varesotto attraverso percorsi cicloturistici strutturati, adatti sia agli stradisti che agli amanti degli sterrati.