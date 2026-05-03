La Varesina fa 2-2 a Caldiero e chiude al terzultimo posto. Playout con la Castellanzese

La Varesina conclude la stagione regolare con un pareggio maturato al termine della sfida del “Mario Berti” contro il Caldiero Terme, dopo essere stata in vantaggio per 2-0 fino a quattro minuti dal novantesimo, grazie alle reti del solito Carlo Manicone e di Arcopinto. Caneva ha poi accorciato le distanze, dando il via alla rimonta gialloverde completata al terzo minuto di recupero dalla rete di Orfeini, che ha fissato il punteggio sul 2-2. Un epilogo che è lo specchio dell’intera stagione delle Fenici, che spesso hanno visto sfumare i tre punti da situazioni di vantaggio: un fattore determinante nel corso dell’annata.

La stagione della squadra di mister Marco Spilli si conclude con un terzultimo posto a quota 36 punti. I rossoblù disputeranno dunque il playout del 10 maggio in casa della Castellanzese, in un derby da thriller. I neroverdi di Delprato avranno a disposizione due risultati su tre per mantenere la categoria, mentre la squadra di mister Spilli dovrà soltanto vincere per evitare la retrocessione in Eccellenza. Nell’altro spareggio per non retrocedere si fronteggeranno Breno e Pavia, la partita si disputerà in Val Camonica, con la squadra di Davide Bersi che avrà due risultati a disposizione.

Fischio d’inizio

Il Caldiero inizia con un 3-5-2 con Malusà in porta; davanti a lui Amoh, Gecchele e Baldani. A centrocampo Zanetti, Zazzi, Furini, con Caneva e Zappa sugli esterni. In attacco la coppia Goglino–Orfeini. La Varesina risponde con un 4-3-1-2 con Maddalon tra i pali; in difesa Vitiello, Alari, Cavalli e Vaz. A centrocampo spazio a Grieco, Andreoli e Arcopinto; in avanti la coppia Franzoni–Manicone. Il direttore di gara è Domenico Fabio Macrina di Reggio Calabria, coadiuvato dagli assistenti Matteo Panella di Ciampino e Francesco Di Muzio di Foggia.

Primo tempo

All’8’ arriva la prima occasione ed è per il Caldiero: colpo di testa di Gecchele su corner, pallone alto sopra la traversa. Al 12’ tiro di Baldani, Cavalli è bravo a schermare. Al 14’ azione personale di Zanetti, conclusione alta. Alla mezz’ora Grieco serve Cavalli, che appoggia per Manicone, bravo a segnare il gol dell’1-0 per la Varesina. Al 35’ calcio di rigore per la Varesina, conquistato da Arcopinto, che realizza il 2-0. Al 39’ colpo di testa di Amoh, Maddalon para. Nel recupero tiro alto di Furini.

Secondo tempo

All’8’ grande occasione per Furini, che colpisce la traversa. Al 21’ ancora Zanetti, tiro fuori. Al 27’ tentativo di Zerbato, Maddalon risponde. Poco dopo occasione per Orfeini, colpo di testa alto. Al 30’ tiro di Baldani, ancora attento Maddalon. Al 37’ Orfeini e Mauri impegnano nuovamente il portiere. A quattro minuti dal 90’ arriva il gol di Caneva su punizione: 2-1. Nel recupero palo di Mauri, poi al 3’ minuto arriva il pareggio del Caldiero con Orfeini, che segna di testa su assist di Baldani per il definitivo 2-2. Dopo 4 minuti di recupero l’arbitro decreta la fine della gara. La Varesina conquista un solo punto e chiude al terzultimo posto: nel playout affronterà la Castellanzese domenica 10 maggio allo stadio “Provasi”, in un derby decisivo.

RISULTATI 34ma GIORNATA – GIRONE B SERIE D

Caratese – Sondrio 5-1, Breno – Villa Valle 2-1, CALDIERO – VARESINA 2-2, Casatese – Leon 1-0, Chievo – Pavia 2-1, Milan Futuro – Vogherese 10-1, Oltrepò – Brusaporto 2-1, Real Calepina – Scanzorosciate 1-1, VIRTUS CBG – CASTELLANZESE 1-1

CLASSIFICA

Caratese 68, Casatese 61, Chievo 60, Milan Futuro 56, Leon 53, Brusaporto 51, Oltrepò (-3) 50, Scanzorosciate e Villa Valle 47, Virtus CBG 46, Caldiero 45, Real calepina 42, CASTELLANZESE 41, Breno 38, Pavia 37, VARESINA 36, Sondrio 31, Vogherese (-31) -17.