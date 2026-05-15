“La vecchiaia non è una malattia”: a Induno Olona un incontro dedicato a chi si prende cura degli anziani

Induno Olona si prepara a ospitare un momento di riflessione profonda e necessaria sul tema della terza età e dell’assistenza. Venerdì 15 maggio, la Biblioteca Civica accoglierà la presentazione del libro di Alba Bonetti, un’opera pensata per offrire supporto emotivo e pratico a chi si prende cura degli anziani, ribaltando il concetto comune che associa la vecchiaia esclusivamente a una condizione patologica.

Un incontro per cambiare prospettiva

L’evento, intitolato significativamente “La vecchiaia non è una malattia”, vedrà la partecipazione diretta dell’autrice Alba Bonetti. Al centro della serata ci sarà il suo ultimo lavoro, «Un cerchio di ciliegie. Comfort book per chi accudisce persone anziane», pubblicato da Tralerighe nel 2025. Il volume nasce dall’esigenza di offrire una bussola a familiari e caregiver, spesso lasciati soli ad affrontare le sfide quotidiane dell’assistenza, ricordando che ogni fase della vita merita di essere vissuta con pienezza.

Il dialogo con il territorio

Ad arricchire il dibattito interverrà Emanuele Pietroforte di Cocoon Varese, realtà attiva nel supporto sociale, che dialogherà con l’autrice per approfondire le tematiche legate al benessere degli anziani e di chi li circonda. L’iniziativa si inserisce in un percorso di sensibilizzazione verso una comunità più inclusiva e attenta ai bisogni della fragilità, promuovendo una visione della longevità che non sia solo legata alle cure mediche, ma anche alla dignità personale.

Dignità e cura

Il messaggio cardine della serata è racchiuso nelle parole della stessa autrice: «La vecchiaia è una fase della vita alla quale va riconosciuta dignità come al resto della nostra esistenza – Alba Bonetti, autrice –». Questa visione trasforma il ruolo del caregiver da semplice esecutore di mansioni a custode della storia e del valore della persona assistita. Il libro si propone proprio come un “comfort book”, un manuale di conforto che punta a lenire la fatica fisica e psicologica di chi assiste.

Informazioni utili per partecipare

L’appuntamento è fissato per le ore 20.45 presso la Sala Crosti della Biblioteca Civica di Induno Olona, sita in via Porro 30. L’incontro è aperto a tutta la cittadinanza, con un interesse particolare per le famiglie, gli operatori del settore e chiunque desideri approfondire un tema che tocca da vicino la struttura sociale e affettiva della nostra comunità. L’evento è sostenuto dal gruppo “Viviamo Induno Olona”.