“La Vergine dimenticata”, a Bosco Valtravaglia il volume dedicato a un antico affresco

Un affresco riemerso dal passato, una scoperta che ha aperto nuove prospettive sulla storia del territorio e un libro che racconta il percorso di ricerca nato da quel ritrovamento. Sabato 30 maggio a Montegrino Valtravaglia, frazione Bosco, sarà presentato il volume “La Vergine dimenticata. Storia di un affresco ritrovato e della chiesa che lo celava”, scritto da Renzo Fazio.

L’appuntamento è in programma alle 20.30 all’oratorio della Parrocchia Annunciazione, in via Roma 2, con ingresso libero. L’iniziativa è promossa dall’associazione culturale “ra Fiùmm – Carlo Alessandro Pisoni” di Germignaga in collaborazione con la Bibliochiacchera di Bosco Valtravaglia e la Parrocchia Annunciazione.

La storia di un affresco riemerso dal passato

Il libro prende spunto dalla scoperta di un antico affresco emerso sulla facciata della chiesa di San Giovanni a Germignaga. Un ritrovamento che ha dato avvio a una serie di approfondimenti storici e artistici, consentendo di ricostruire il contesto nel quale l’opera è stata realizzata e il suo legame con il territorio circostante.

Le ricerche condotte successivamente hanno infatti permesso di individuare connessioni con diversi centri della Valtravaglia e dell’Alto Varesotto, riportando alla luce aspetti poco conosciuti della storia locale.

Un viaggio tra Germignaga e la Valtravaglia

Secondo quanto spiegano gli organizzatori, il volume non si limita a raccontare il recupero dell’affresco, ma propone anche numerose curiosità e approfondimenti storici che coinvolgono direttamente altri paesi della zona, tra cui Montegrino Valtravaglia, Bosco Valtravaglia e Grantola.

Un percorso che intreccia arte, storia e identità locale, offrendo ai lettori l’opportunità di riscoprire vicende e testimonianze del passato spesso dimenticate.

La serata prenderà il via intorno alle 20.15 con l’accoglienza del pubblico, mentre la presentazione ufficiale del libro inizierà alle 20.30.