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Montegrino Valtravaglia

“La Vergine dimenticata”, a Bosco Valtravaglia il volume dedicato a un antico affresco

Sabato 30 maggio all’oratorio della Parrocchia Annunciazione un incontro dedicato alla scoperta dell’antico affresco emerso sulla chiesa di San Giovanni a Germignaga

Germignaga - Affresco Vergine dimenticata
Incontri

30 Maggio 2026

Un affresco riemerso dal passato, una scoperta che ha aperto nuove prospettive sulla storia del territorio e un libro che racconta il percorso di ricerca nato da quel ritrovamento. Sabato 30 maggio a Montegrino Valtravaglia, frazione Bosco, sarà presentato il volume “La Vergine dimenticata. Storia di un affresco ritrovato e della chiesa che lo celava”, scritto da Renzo Fazio.

L’appuntamento è in programma alle 20.30 all’oratorio della Parrocchia Annunciazione, in via Roma 2, con ingresso libero. L’iniziativa è promossa dall’associazione culturale “ra Fiùmm – Carlo Alessandro Pisoni” di Germignaga in collaborazione con la Bibliochiacchera di Bosco Valtravaglia e la Parrocchia Annunciazione.

La storia di un affresco riemerso dal passato

Il libro prende spunto dalla scoperta di un antico affresco emerso sulla facciata della chiesa di San Giovanni a Germignaga. Un ritrovamento che ha dato avvio a una serie di approfondimenti storici e artistici, consentendo di ricostruire il contesto nel quale l’opera è stata realizzata e il suo legame con il territorio circostante.

Le ricerche condotte successivamente hanno infatti permesso di individuare connessioni con diversi centri della Valtravaglia e dell’Alto Varesotto, riportando alla luce aspetti poco conosciuti della storia locale.

Un viaggio tra Germignaga e la Valtravaglia

Secondo quanto spiegano gli organizzatori, il volume non si limita a raccontare il recupero dell’affresco, ma propone anche numerose curiosità e approfondimenti storici che coinvolgono direttamente altri paesi della zona, tra cui Montegrino Valtravaglia, Bosco Valtravaglia e Grantola.

Un percorso che intreccia arte, storia e identità locale, offrendo ai lettori l’opportunità di riscoprire vicende e testimonianze del passato spesso dimenticate.

La serata prenderà il via intorno alle 20.15 con l’accoglienza del pubblico, mentre la presentazione ufficiale del libro inizierà alle 20.30.

29 Maggio 2026
Redazione VareseNews
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