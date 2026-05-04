La viabilità di Laveno entra in campagna elettorale, Castelli: “Serve una svolta”
Il candidato per la lista Patto Comune: "Se saremo eletti, la revisione del piano viabilistico sarà la nostra priorità assoluta".
La viabilità di Laveno Mombello torna al centro del dibattito politico. A intervenire è Giovanni Castelli, candidato sindaco della lista Patto Comune, che parla di una situazione ormai “insostenibile” per cittadini e attività economiche. L’intervento dopo la pubblicazione di una foto su Facebook nel gruppo “Sei di Laveno se” da parte di una cittadina che lamenta del traffico in una delle arterie principali del paese. Ecco il comunicato stampa inviato dal sindaco:
“La pazienza dei cittadini ha raggiunto il limite. La viabilità di Laveno non è più solo un problema di traffico, è un ostacolo alla qualità della vita e allo sviluppo economico del nostro comune”. Con queste parole Giovanni Castelli, candidato Sindaco della Lista N. 2 interviene duramente sulla gestione della mobilità urbana, puntando il dito contro le scelte dell’attuale amministrazione. Il nodo del centro: nel weekend lungo di inizio maggio ci sono spesso voluti “20 minuti per fare pochi metri”. Secondo Castelli, i tempi di percorrenza del centro cittadino sono diventati incompatibili con le esigenze di chi vive e lavora nel territorio. “È inaccettabile che per attraversare il centro siano necessari più di 20 minuti. Siamo di fronte a un sistema congestionato che paralizza Laveno, creando disagi infiniti ai residenti e scoraggiando i visitatori. Mentre tutto questo accade, l’attuale amministrazione comunale continua ad ignorare le segnalazioni che arrivano dai cittadini e dei commercianti”.
La mancanza di una visione d’insieme, condivisa con la Provincia, ha trasformato la viabilità in una assenza di mobilità. È da mesi che diciamo di ripensare agli accessi di Laveno, da quando si è aperto il nuovo sottopasso FS la via Labiena non puó e non deve rimanere a senso unico a scendere: deve preferibilmente tornare a doppio senso o perlomeno invertire il senso unico, unitamente a quello di viale Garibaldi. A fine 2025 un comunicato della minoranza di centrodestra che faceva riferimento alla teoria delle onde del traffico, è puntualmente stato inascoltato. E con la bella stagione oramai alle porte, quanto già oggi sofferto può solo che peggiorare. Giovanni Castelli lancia quindi una sfida chiara in vista del prossimo appuntamento elettorale: “Se saremo eletti, la revisione del piano viabilistico sarà la nostra priorità assoluta. Non promettiamo miracoli, ma un metodo di lavoro diverso: ascolto dei cittadini, analisi tecnica dei flussi e interventi immediati per fluidificare il traffico. Laveno deve tornare a respirare e a muoversi: se il traffico gira, Laveno respira. La nostra sarà una svolta vera, operativa sin dal primo giorno di mandato”.
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