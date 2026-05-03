Tre giorni di basket intenso, dodici edizioni alle spalle e un’identità che va oltre il semplice dato agonistico. Il Memorial Luigi Orrigoni si conferma uno dei capisaldi del calendario sportivo giovanile varesino, chiudendo l’edizione 2026 con un bilancio che unisce l’alto livello tecnico dei settori giovanili nazionali alla correttezza in campo.

Galleria fotografica La Virtus Bologna vince il 12° Memorial Orrigoni: trionfano lo sport e il fair play 4 di 7

Il verdetto del campo

A sollevare il trofeo quest’anno è stata la Virtus Bologna, che nella finalissima ha avuto la meglio sulla Varese Academy. Il punteggio finale di 55-40 fotografa una partita solida dei bolognesi, capaci di contenere i tentativi di rimonta dei biancorossi al termine di un percorso che ha visto sfidarsi 16 squadre suddivise in quattro “conference” tra i palazzetti di Daverio, Azzate, Mornago e Casale Litta.

Il gesto della giornata

Al di là del tabellone, il momento più significativo della manifestazione è arrivato durante le fasi calde del torneo. Protagonista Alberto, giovane atleta della Virtus, che durante un’azione di gioco ha inavvertitamente colpito una signora seduta nelle prime file. Il ragazzo non ha proseguito l’azione, ma si è immediatamente fermato per accertarsi delle condizioni della spettatrice.

Un gesto di spontaneità e sportività che è stato sottolineato con un premio speciale dagli organizzatori, proprio perché incarna lo spirito del torneo nato per ricordare la figura di Luigi Orrigoni, imprenditore legato ai valori della condivisione e del territorio.

Un evento per il territorio

Il Memorial non è stato solo canestri. La dodicesima edizione ha confermato il successo della formula “mista”:

Sport e tradizione: la partita delle “Vecchie Glorie” di sabato sera ha riportato sul parquet i volti storici della Pallacanestro Daverio.

Aggregazione: l’evento “Out Court” presso la Palazzina della Cultura ha coinvolto i giovani della zona con il dj set di Dj Panico e gli stand gastronomici gestiti in collaborazione con la Consulta Giovani e Le Leggiadre.

Respiro internazionale: la presenza di squadre come i tedeschi di Ulm e i danesi del Værløse ha ribadito l’attrattività di un torneo che, ogni primo maggio, trasforma la Valbossa in una piccola capitale del basket europeo.