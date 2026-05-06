La voce delle donne contro l’orrore della guerra: “Le Troiane” di Euripide arrivano a Cocquio
Domenica 17 maggio al Teatro SOMS di Caldana in scena la nuova produzione dell’Associazione Kerkís. Un cast di giovani under 30 per riflettere sull'attualità del mito
Un mito antico di 2500 anni che parla con disarmante attualità al nostro presente. Domenica 17 maggio, alle ore 21:00, il Teatro SOMS di Caldana ospiterà la tragedia “Le Troiane” di Euripide, portata in scena dall’Associazione Kerkís. Teatro Antico in Scena.
L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Cocquio Trevisago e con la supervisione scientifica dell’Università Cattolica, invita il pubblico a riflettere sulle vittime civili di ogni conflitto, mettendo al centro la resistenza e il dolore delle donne.
Il dramma delle vinti
Sullo sfondo di una Troia distrutta, le uniche superstiti attendono nell’accampamento nemico di conoscere il proprio destino di schiavitù. Al centro della narrazione svettano figure femminili monumentali: la regina sconfitta Ecuba, la profetessa inascoltata Cassandra, la vedova Andromaca che tenta di proteggere il piccolo Astianatte, ed Elena, causa simbolica della rovina di Ilio. In queste voci risuona la denuncia di quanto accade ancora oggi nei teatri di guerra moderni, dove il corpo e la dignità femminile continuano a essere territori di conquista.
Un cast giovane e una messa in scena simbolica
La produzione si distingue per l’energia di un cast interamente composto da attori under 30, diretti dalla regista Eri Çakalli con la direzione drammaturgica di Elisabetta Matelli.
Anche l’allestimento visivo nasce da collaborazioni significative:
I costumi: ideati da Alice Brignoli, si ispirano alla tradizione albanese antica e sono stati realizzati in collaborazione con l’indirizzo Moda dell’IIS “Caterina da Siena” di Milano.
La scenografia: curata da Matteo Ausili, disegna uno spazio spoglio e simbolico, sospeso tra rovina e memoria.
La traduzione: il testo si avvale di una nuova traduzione metrica curata da Roberto Bernasconi, capace di mantenere il rigore del messaggio originario pur parlando efficacemente allo spettatore odierno.
Info e dettagli
Lo spettacolo vedrà sul palco Benedetta Drago, Matteo Fasolini, Francesca Ferrari, Marialuce Giardini, Giada Kogoj, Nour Hajjar, Giacomo Lisoni, Madalina Lupascu, Francesca Redaelli e Lisa Zanzottera. L’appuntamento è per domenica sera nel cuore della frazione di Caldana, per una serata di grande teatro che unisce cultura classica e impegno civile.
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