“La volontà fragile”: a Varese un libro sul testamento biologico tra etica e medicina

C’è un caso che ha fatto discutere bioeticisti e filosofi di tutto il mondo: quello di Margo, una paziente affetta da Alzheimer che — nonostante la malattia — appare felice. Cosa succede se le disposizioni anticipate che aveva firmato da persona sana contraddicono il suo vissuto attuale? Chi è, davvero, Margo oggi?

È attorno a questo paradosso che ruota La volontà fragile, il volume scritto dal medico internista e geriatra Massimo Sartori e dal neurologo Carlo Pasetti, che verrà presentato sabato 16 maggio alle 19 a Varese, nella sede di abrigliasciolta in via Maroni 18. L’appuntamento si inserisce nella XXII stagione artistico-letteraria ALOUD.

Il libro affronta il tema della volontà umana quando viene messa alla prova da malattie degenerative come la demenza, esplorando il potenziale conflitto tra le decisioni prese nel pieno delle proprie facoltà e la realtà di una vita vissuta in una condizione di identità profondamente trasformata. Il testo intreccia bioetica, filosofia e medicina e offre anche un’occasione per comprendere meglio la Legge 219/2017 sul consenso informato e alle disposizioni anticipate di trattamento (DAT), rivolgendosi non solo agli specialisti ma anche a familiari e cittadini che si trovano ad affrontare queste scelte nella vita quotidiana.

L’evento ha anche una valenza civile esplicita: a partire dalle 18, un’ora prima della presentazione, la Cellula Coscioni Varese sarà presente per raccogliere firme a sostegno della proposta di legge regionale di iniziativa popolare Liberi Subito sul fine vita.

L’incontro è uno degli appuntamenti della stagione ALOUD 2026, giunta alla sua XXII edizione, che abrigliasciolta ha costruito attorno al tema Ricostruire in compagnia nomade della memoria. Un filo conduttore che attraversa incontri molto diversi tra loro — dalla scienza alla poesia, dalla letteratura all’arte di vivere — accomunati dall’idea che il libro sia, come recita la mission della casa editrice, “lo strumento principe del pensiero”. Tra gli altri titoli in programma nella stagione figurano La libertà non ha prezzo di Marco Tavazzi, Cima Tempestosa di Mariangela Martino — una raccolta di monologhi irriverenti — e il progetto Infanzia Rubata, con il volume I’m Used To di Alberto Quaggiotto sul tema degli abusi sui minori.

abrigliasciolta è un’impresa culturale e casa editrice varesina fondata nel 2004 da Ombretta Diaferia e dal compianto Alessandro Gianni. Chi volesse conoscere il catalogo completo può farlo fisicamente in sede, negli appuntamenti OPENBOOK, oppure attraverso lo store online. Per partecipare alla presentazione del 16 maggio è gradita la prenotazione via email all’indirizzo diffusione@abrigliasciolta.it.