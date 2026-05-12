Laboratori creativi, musica e pranzo condiviso: a Tradate arriva la “Festa al Bozett”

Domenica 17 maggio la Casetta del Rione Bozett ospiterà una giornata aperta a tutti con tante attività. In programma esposizioni di sartoria e maglia, laboratori dedicati agli aquiloni, agli origami e alla carta fatta a mano oltre a musica e giochi

Domenica 17 maggio la Casetta del Rione Bozett – Club della Rana di Tradate aprirà le porte a una giornata dedicata alla creatività, alla condivisione e ai laboratori artigianali. Dalle 11 alle 18, in via San Carlo 3, andrà in scena la “Festa al Bozett”, iniziativa patrocinata dalla Città di Tradate pensata per coinvolgere adulti e bambini attraverso attività manuali, momenti conviviali e musica.

La giornata proporrà l’esposizione dei lavori di sartoria e maglia realizzati dal gruppo organizzatore, insieme a un pranzo comunitario aperto a tutti con la formula “ognuno porta qualcosa”. Previsti anche diversi laboratori a contributo libero.

Laboratori tra artigianato e creatività

Il programma del pomeriggio offrirà numerose attività dedicate al mondo della manualità e dell’artigianato creativo.

Tra gli appuntamenti in calendario ci saranno gli scacchi con Giulio Grigioni, istruttore federale, e il laboratorio di ricamo giapponese “Sashiko” curato da Lella.

Spazio anche agli aquiloni con “Aquiloni spensierati” insieme ad Adelio Cicolini e a un laboratorio dedicato alla carta fatta a mano, dall’impasto ai fogli, guidato da Anne Tiffon.

Origami, musica e recupero creativo

Nel corso della giornata sarà possibile partecipare anche al laboratorio “Ranocchie salterine”, dedicato agli origami con Marigami.

Non mancherà la musica grazie alla partecipazione del Corpo Musicale Città di Tradate – Civica Scuola di Musica.

Tra le iniziative anche “Scampoli e filati”, uno spazio dedicato al recupero creativo e al riutilizzo di materiali tessili per inventare e reinventare nuovi oggetti.

In caso di maltempo la manifestazione verrà riprogrammata.