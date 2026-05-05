“L’adozione è un percorso che dura tutta la vita”: la voce de I Petali dal Mondo a Tradate

A Tradate l’adozione diventa racconto e confronto grazie al podcast “Soci all Time” di Radio Materia, che ha dedicato una puntata all’associazione “I Petali dal Mondo”. Durante l’intervista, la presidente Sonia Negri e la vicepresidente Giovanna Martinelli hanno illustrato il lavoro portato avanti dal 2002 a sostegno delle famiglie adottive, tra accompagnamento, condivisione e attività culturali.

Una rete nata per sostenere le famiglie

L’associazione è nata con l’obiettivo di offrire orientamento e supporto alle coppie che intraprendono un percorso adottivo, creando uno spazio di confronto tra chi vive esperienze simili. «L’adozione è un percorso che dura tutta la vita e cambia insieme ai figli» – Sonia Negri, presidente – «per questo è importante non sentirsi soli e avere una rete su cui contare». Nel tempo “I Petali dal Mondo” è cresciuta, diventando un punto di riferimento sul territorio anche per affrontare le trasformazioni normative e sociali che riguardano il mondo delle adozioni.

Le sfide dell’adozione oggi

Durante il podcast sono emerse le principali difficoltà che le famiglie adottive si trovano ad affrontare. Tra queste, la costruzione del legame con i figli, spesso segnato da storie complesse, e la necessità di rimanere aperti all’imprevisto. «Non basta informarsi, bisogna essere pronti a vivere davvero quello che accade» – Giovanna Martinelli, vicepresidente – sottolineando come il passaggio dalle informazioni teoriche alla quotidianità rappresenti uno snodo cruciale. A questo si aggiungono le complessità legate alle adozioni internazionali, influenzate da scenari geopolitici instabili, e quelle culturali e identitarie, che richiedono un lavoro profondo di integrazione. Un contesto in cui si registra anche un calo delle adozioni e delle coppie disponibili.

Scuola e società: fare cultura dell’accoglienza

Un aspetto centrale è quello della sensibilizzazione del contesto sociale, a partire dalla scuola. L’associazione promuove laboratori didattici, incontri con insegnanti e strumenti editoriali per aiutare a comprendere le diverse forme familiari. Tra le iniziative, anche il libro “L’adozione fa scuola? Quante storie in ogni classe” e il “Fondo Petali” nella biblioteca di Tradate, che raccoglie testi dedicati all’accoglienza e alla multiculturalità. L’obiettivo è costruire una cultura diffusa dell’adozione, capace di coinvolgere non solo le famiglie ma anche insegnanti, compagni di classe e comunità.

Il podcast come strumento di racconto

Il progetto “Petali Podcast, un viaggio nel mondo dell’adozione” rappresenta un ulteriore strumento di divulgazione. Sei puntate che raccolgono voci diverse: genitori, operatori, insegnanti e anche figli adottivi. Una delle puntate è stata realizzata direttamente da tre giovani, che hanno raccontato in prima persona la loro adolescenza, offrendo uno sguardo autentico e diretto.

Uno sguardo al futuro

Tra i desideri dell’associazione c’è quello di trovare una sede stabile, uno spazio fisico dove accogliere nuove famiglie e continuare a sviluppare progetti. Un obiettivo che si affianca alla volontà di proseguire nel lavoro culturale e sociale, promuovendo il valore dell’accoglienza in un contesto in continuo cambiamento.