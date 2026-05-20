Ladri al lago: rubata la barca di Ernesto Giorgetti, memoria storica di Cazzago Brabbia

Un furto che ferisce non solo un uomo, ma l’intera comunità del lago di Varese e la sua memoria collettiva. Sabato mattina, intorno alle 8.30, ignoti sono entrati nella darsena di Ernesto Giorgetti a Cazzago Brabbia e hanno portato via la sua barca.

Un furto che ha privato il pescatore professionista e scrittore di uno dei simboli della sua vita e del suo lavoro. È verosimile che i ladri siano approdati nel porto di uno dei comuni rivieraschi vicini per poi caricare l’imbarcazione su un carrello e dileguarsi via terra.

Chi bazzica da queste parti o ama le storie d’acqua dolce conosce Ernesto Giorgetti quanto il Negus, al secolo Luigi Giorgetti, l’altro storico pescatore professionista della zona. Ernesto, però, non è soltanto un uomo di lago. È una vera e propria memoria storica per tutti i paesi che si affacciano sullo specchio d’acqua, un narratore che ha saputo tradurre in pagine scritte l’anima di questo territorio. Tra i suoi libri più noti e apprezzati ci sono “Confesso che ho pescato” e “C’era una volta un lago”, volumi che custodiscono aneddoti, fatiche e tradizioni di un mondo antico.

Da qualche tempo Ernesto non usciva più a pescare e forse proprio per questo i ladri hanno pensato che l’imbarcazione fosse ormai inutilizzata e abbandonata a se stessa. Nel compiere il furto, però, non hanno considerato il valore affettivo e culturale di quel mezzo.

L’obiettivo ora è far circolare il più possibile l’immagine della barca, nella speranza che qualcuno possa notarla se dovesse ricomparire nelle acque del lago o se fosse già stata nascosta in qualche rimessaggio della zona.

Chi ha sottratto quel natante forse cercava solo un pezzo di legno da rivendere, ma non sa di aver portato via un pezzo di storia del nostro territorio, un frammento di quella vita di lago che Ernesto Giorgetti ha raccontato e protetto per una vita intera.