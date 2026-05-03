Laghi lombardi, inizio estate tragico: “Non è il mare, serve più consapevolezza”

L’inizio della stagione balneare sui laghi lombardi si apre con un bilancio già drammatico. Un giovane ha perso la vita nel Comasco, mentre un altro, soccorso a Desenzano, si trova attualmente in condizioni gravissime, ricoverato presso una struttura ospedaliera di Brescia.

Una situazione che riporta con forza al centro dell’attenzione il tema della sicurezza in ambiente lacustre, troppo spesso sottovalutato. (foto di repertorio: le ricerche dopo un annegamento)

IL LAGO NON È IL MARE

A intervenire è ANAB Lombardia, l’Associazione Nazionale Assistenti Bagnanti, che lancia un messaggio chiaro e diretto: “Il lago non è il mare e non può essere affrontato con leggerezza”. A differenza del mare, infatti, il lago presenta caratteristiche che possono mettere in difficoltà anche persone esperte: profondità che aumentano improvvisamente a pochi metri dalla riva, temperature dell’acqua più basse con rischio concreto di shock termico, fondali irregolari e scarsa visibilità. A questi elementi si aggiungono condizioni che possono cambiare rapidamente per effetto di vento e correnti, oltre a un minore galleggiamento rispetto all’acqua salata. Fattori che, combinati, rendono l’ambiente lacustre particolarmente insidioso se affrontato senza adeguata consapevolezza.

BASTA PARLARE DI FATALITÀ

Secondo l’associazione, non si può continuare a parlare di fatalità. Ogni anno si ripetono dinamiche simili: ingresso in acqua senza valutazione, sopravvalutazione delle proprie capacità, assenza di dispositivi di sicurezza. «Serve un cambio culturale immediato – sottolinea ANAB Lombardia – perché la sicurezza non può essere lasciata al caso».

Per evitare tragedie, l’invito è ad adottare comportamenti semplici ma fondamentali: entrare in acqua gradualmente evitando tuffi improvvisi, non nuotare mai da soli, utilizzare dispositivi di sicurezza come boe o giubbotti salvagente, evitare l’ingresso in acqua dopo alcol o pasti abbondanti, verificare sempre le condizioni meteo, rispettare segnaletica e ordinanze e scegliere preferibilmente aree sorvegliate.

Come dire: «La sicurezza non è un’opzione, ma una responsabilità di tutti».