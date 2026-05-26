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Lago di Como, controlli della Guardia di Finanza: 15 irregolarità e oltre 41mila euro di sanzioni

L'aumento del traffico con la bella stagione è coinciso con un maggior numero di verifiche da parte delle Fiamme Gialle. Tra le infrazioni ci sono divieti di sosta, eccessi di velocità ma anche l'uso abusivo di una targa

guardia di finanza lago di como

Controlli intensificati sul Lago di Como con l’arrivo della bella stagione. Il Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza ha rafforzato l’attività di vigilanza sulle acque del Lario a fronte dell’aumento delle temperature e del conseguente incremento del traffico nautico.

Nel corso dell’ultimo fine settimana i militari del Servizio Navale hanno accertato 15 irregolarità, elevando sanzioni amministrative per oltre 41mila euro. L’obiettivo delle Fiamme Gialle è quello di garantire maggiore sicurezza sulle acque del lago, contrastando comportamenti irregolari e assicurando un presidio di legalità soprattutto nelle giornate di maggiore affluenza.

Tra le violazioni riscontrate figurano manovre e soste non autorizzate all’interno dell’area riservata al decollo e all’atterraggio degli idrovolanti, il mancato rispetto dei limiti di velocità previsti nelle acque interne e casi di esercizio abusivo dell’attività commerciale di noleggio e locazione di natanti. In un episodio è stato inoltre accertato l’utilizzo illegittimo di una targa temporanea.

L’attività rientra nelle iniziative promosse dalla Guardia di Finanza per la tutela dell’economia legale e della sicurezza della navigazione, anche in un’ottica preventiva e nel quadro delle disposizioni definite dalle Prefetture competenti per la tutela dell’ordine pubblico.

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Pubblicato il 26 Maggio 2026
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