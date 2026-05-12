Lakes Noir International Film Festival: ultimi posti per l’anteprima del 14 maggio a Luino

Cresce l’attesa sul Lago Maggiore per il debutto del Lakes Noir International Film Festival (LaNoIFF). A pochissimi giorni dalla prima delle quattro anteprime internazionali che accompagneranno il pubblico verso la kermesse ufficiale di settembre, l’associazione Sette Laghi Cinema & Production ETS ha comunicato che sono ancora disponibili gli ultimi posti per partecipare gratuitamente all’evento di mercoledì 14 maggio 2026 presso il Lido di Luino.

La serata inaugurale offrirà un’occasione di confronto con il cinema d’autore di respiro mondiale, portando sullo schermo il film “Tango Bar”. L’opera, già candidata agli Oscar, affronta il tema sociale della tratta delle donne.

Il programma della serata: workshop, cast e proiezione

L’appuntamento del 14 maggio rispecchierà la struttura che caratterizzerà l’intero festival, puntando non solo sulla semplice visione della pellicola, ma anche sull’approfondimento e sul contatto diretto tra gli addetti ai lavori e gli spettatori. Il cronoprogramma prevede:

Ore 18:30 – Workshop gratuito: Una sessione formativa dedicata alla sceneggiatura, alla gestione del cast e alla costruzione dei ruoli, pensata espressamente per studenti, filmmaker e appassionati di cinema.

Ore 19:30 – Incontro con il cast: Un collegamento in diretta con il Sud America per un’intervista esclusiva con il produttore e attore Francisco Vilarroel e l’attrice Amneris Treco.

Ore 21:00 – Proiezione: Anteprima ufficiale sul grande schermo del film “Tango Bar”.

L’ingresso a tutti e tre i momenti è gratuito, ma la prenotazione è obbligatoria fino a esaurimento delle poltrone. Per riservare il proprio posto è necessario chiamare o inviare un messaggio WhatsApp al numero 352 042 9223.

La strada verso il festival “Gold” di settembre

L’anteprima di metà maggio rappresenta la prima vera tappa di avvicinamento verso la kermesse ufficiale, in calendario a Luino dal 24 al 27 settembre 2026.

Nonostante sia ai blocchi di partenza, il LaNoIFF si è già imposto nel panorama internazionale del settore, registrando oltre 2.500 opere candidate da tutto il mondo e ottenendo il riconoscimento come festival “gold” dalla celebre piattaforma specialistica FilmFreeway. Dopo l’appuntamento di maggio, il percorso proseguirà con tre nuove anteprime dedicate al genere noir e al thriller, fissate per l’11 giugno, il 9 luglio e il 6 agosto. Tutti i trailer dei film in gara e i contenuti speciali sono già consultabili sulla piattaforma Ltvonline.it.