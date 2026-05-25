L’Amministrazione di Malnate risponde: “Zero investimenti? No, zero attenzione alle attività amministrative”

In merito alle recenti affermazioni diffuse dalle opposizioni (Malnate Sostenibile e lista Irene Bellifemine, leggi qui), l’Amministrazione Comunale di Malnate ritiene doveroso fare chiarezza con la cittadinanza, ristabilendo la realtà dei fatti attraverso dati, cifre e progetti concreti che smentiscono la narrazione di un disimpegno verso le nuove generazioni.

«Definire “zero” l’investimento per i ragazzi significa ignorare una programmazione finanziaria e sociale lungimirante – si legge nella nota del Municipio -. Alimentare una contrapposizione artificiale tra i diversi servizi della città – come la creazione dell’area cani, che risponde a reali e storiche richieste di decoro e convivenza urbana avanzate dai residenti – non fa il bene della comunità. Malnate merita serietà e trasparenza, non slogan strumentali».

Questo il comunicato:

l piano cronologico: lo sviluppo delle attività e i capitoli di spesa

La realtà descrive un’azione amministrativa che investe costantemente risorse ed energie per l’aggregazione, lo sport e la cultura. Lo dimostrano gli investimenti degli ultimi bilanci comunali

Il bilancio del 2024: L’annualità ha visto il successo di Malnate Games (600€) e della Serata Comici (1.400€), iniziative che hanno saputo intercettare il desiderio di socialità dei più giovani, oltre alla pista di pattinaggio che ha visto la sua installazione per la prima volta (9.000€), con l’obiettivo di mantenerla nelle annualità successive.

Il consolidamento del 2025: l’Amministrazione ha avviato la ricerca attiva per la costituzione del nuovo Gruppo Giovani e promosso l’evento Street Food dedicato alla cittadinanza con particolare riguardo alla fascia giovanile.

La programmazione per il 2026: L’anno in corso vede un impegno economico importantissimo, con un totale stanziato di circa 38.000 euro. Questo budget sosterrà un calendario ricchissimo che unisce l’ascolto e il confronto con i giovani a grandi momenti di festa cittadina.

Una rete solida: i progetti sociali, i bandi e le sinergie scolastiche

Questo percorso si innesta su una fitta rete di progetti educativi e investimenti strutturali sul territorio, portati avanti anche grazie alla capacità degli uffici di attrarre importanti risorse esterne:

Gli investimenti: nel 2025 il rifacimento della pavimentazione del campetto da basket di Via Firenze per un importo di 61.000€ acquisiti con il bando di Regione Lombardia e il rifacimento delle sedie dell’aula magna della scuola secondaria per un importo di 138.000€. Nel 2026 lo stanziamento di 90.000€ per la sistemazione della palestra della scuola secondaria, 15.000€ per l’adeguamento dell’aula informatica della scuola Bai e 25.000€ per la città dei bambina per acquisto e posizionamento giochi, tavoli e panchine nei parchi

Il Patto Digitale contro l’isolamento: Ha preso formalmente il via in questo mese di maggio una progettualità cruciale per il futuro dei nostri ragazzi, culminata con la sottoscrizione del documento ufficiale del Patto Digitale. Questa iniziativa nasce dalla consapevolezza che, se da un lato molti giovani frequentano attivamente il territorio, dall’altro troppi ragazzi rischiano l’isolamento, chiusi in casa tra smartphone e videogiochi. L’obiettivo è regolamentare l’uso dei social network attraverso un’alleanza forte tra scuole, famiglie e comunità, l’unico strumento in grado di riportare i giovani a vivere appieno lo spazio pubblico. Questo pilastro educativo è fondamentale e strettamente interconnesso nel momento in cui l’Amministrazione progetta e investe in nuovi spazi aggregativi.

Il successo nei bandi: La partecipazione e la vittoria del bando Strade in Gioco ha portato sul territorio un valore di 30.000 euro di progetto finanziato dal Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza.

La grande scommessa dello sport (Progetto da 3 Milioni): Con l’obiettivo di dotare la città di infrastrutture all’avanguardia, lo scorso anno e anche quest’anno l’Amministrazione partecipa al bando impianti sportivi di Regione Lombardia con una straordinaria proposta progettuale da 3 milioni di euro per la realizzazione di una “Sport House da edificare di fianco al palazzetto dello sport. L’anno scorso il progetto è stato accolto ma non finanziato, ci sono buono possibilità che venga finanziato quest’anno.

Il Bilancio Partecipativo: Uno strumento di democrazia e partecipazione per il quale sono stati stanziati 10.000 euro lo scorso anno (che hanno visto protagonisti i bambini delle scuole primarie) e ulteriori 10.000 euro quest’anno (dedicati ai ragazzi della scuola secondaria). Un ulteriore progettualità mai portata avanti prima da nessuna amministrazione.

Sociale e territorio: Continuano con successo i servizi di educativa di strada, la valorizzazione dei parchi cittadini con i tavoli da ping pong e teqball donati dal Centro del Riuso, e le preziose collaborazioni con la Scuola Bottega (tra cui i progetti legati al Caviardage).

Verso la Consulta Giovanile (2026/2027) e l’analisi delle proposte future

La naturale evoluzione di questo percorso punta a rendere i ragazzi protagonisti delle scelte pubbliche. A cavallo tra il 2026 e il 2027 prenderà infatti forma il progetto della Consulta Giovanile, nata per dare voce e autonomia decisionale ai giovani.

Proprio in un’ottica di confronto sereno e costruttivo, l’Amministrazione ha già espresso in Consiglio comunale la piena disponibilità ad approfondire ogni tematica all’interno di una commissione ad hoc. Riguardo, ad esempio, alla proposta avanzata dalle minoranze di stanziare 100.000 euro per la realizzazione di una struttura in via Gasparotto, l’Amministrazione ci tiene a sottolineare che si tratta sicuramente di un’idea buona, interessante e condivisibile nelle intenzioni, poiché si inserisce perfettamente nella necessità di creare nuovi luoghi di aggregazione. Tuttavia, formulata in questo modo, la proposta non può purtroppo essere accettata: l’esperienza tecnica e amministrativa insegna che con un budget di 100.000 euro non è possibile edificare una struttura che sia realmente adeguata, sicura e funzionale alle esigenze dei nostri giovani. Le idee di valore meritano una pianificazione finanziaria realistica.

Amministrare significa assumersi responsabilità, programmare investimenti con visione e costruire opportunità reali per tutti, senza rincorrere facili polemiche. Noi continueremo a lavorare con serietà e concretezza per il futuro di Malnate.