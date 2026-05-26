L’antenna di telefonia a Crenna un po’ deve essere visibile e un po’ no

A Gallarate approda in consiglio comunale la vicenda dell’antenna di telefonia di via Monte San Martino, a Crenna, già installata nelle scorse settimane e finita al centro delle proteste dei residenti, in particolare del “supercondominio” antistante.

A presentare un’interrogazione è stata la consigliera Sonia Serati di Più Gallarate, che – oltre a portare una richiesta di chiarimenti – ha espresso dubbi sul posizionamento dell’impianto, chiedendo chiarimenti sui criteri adottati dall’amministrazione. «Il terreno dava la possibilità di posizionare nella parte più interna», ha osservato Serati, soffermandosi sulla compatibilità dell’opera con il contesto abitativo circostante.

A rispondere è stato l’assessore all’Urbanistica Sandro Rech, che ha ricostruito normativa e l’iter amministrativo seguito dal Comune. L’assessore ha spiegato che il procedimento si svolge secondo quanto previsto dalla normativa nazionale: dalla presentazione del progetto da parte del gestore al Suap fino alla convocazione della conferenza dei servizi.

Nel procedimento vengono acquisiti i pareri degli enti competenti, tra cui in questo caso Arpa, Enac, Enav, Soprintendenza, Aeronautica Militare e gli uffici – a partire dal settore Programmazione territoriale – del Comune. Rech ha inoltre precisato che «non esiste un limite numerico di ripetitori» previsto dalla normativa vigente e che Gallarate non dispone di un regolamento comunale specifico sulle antenne.

L’assessore ha poi fornito alcuni dettagli sull’impianto: l’antenna si trova a venti metri dalla sede stradale, è stata prevista una verniciatura e una luce di segnalazione. Inoltre verranno piantati carpini con funzione schermante “a livello più basso”, per ridurre l’impatto visivo della struttura. Se la verniciatura è già evidente, altrettanto non si può dire invece della vegetazione schermante, che inizierà ad essere piantata a breve (Nella foto sotto il complesso dell’antenna, visto dal lato dei residui campi agricoli).

Spiegazioni che però non hanno convinto completamente la consigliera di opposizione. «Rimango comunque perplessa su questo criterio di compatibilità e posizionamento di questo come di altri impianti», ha concluso Serati.

L’installazione dell’antenna aveva già suscitato la mobilitazione di diversi residenti della zona, preoccupati soprattutto per l’impatto paesaggistico dell’impianto e per la vicinanza alle abitazioni.

Di un caso simile si discute in questo periodo anche a Varese, dove il Comune ha sollevato una questione paesaggistica (alle falde del Campo dei Fiori).