L’anticipo d’estate fa scattare l’emergenza caldo negli ospedali di Cittiglio e Luino
È passato un altro anno ma l'impianto di climatizzazione al Pia Luvini non c'è. I soldi, annunciati nel 2019, non hanno ancora raggiunto il risultato. Temperature elevate anche al Confalonieri oltre i 30 gradi
Sarà un’altra estate di condizionatori portatili e ventilatori quella che si apprestano a vivere personale e pazienti degli ospedali di Cittiglio e Luino.
Con l’aumento delle temperature arriva, puntuale, l’afa insopportabile nelle corsie di degenza e ambulatori. Si scopre, così, che i soldi annunciati ormai nel 2019 non hanno ancora prodotto migliorie. Nessun passo avanti, nonostante gli inghippi, le cabine elettriche sottodimensionate da potenziare, le gare aggiudicate e rifiutate.
La situazione, a Cittiglio e a Luino, è ancora ferma allo stesso punto dell’anno scorso: nessun impianto di climatizzazione ma solo soluzioni temporanee. Nel 2025 si era parlato di progettazione per Cittiglio, ma attendiamo di conoscere dall’azienda ospedaliera se e quali novità ci siano a riguardo.
Nel 2025, la Sette Laghi aveva spiegato che al Confalonieri, l’impianto esiste ma non tutti i piani ne sono collegati: lo è il primo piano del Padiglione centrale, dove c’è la degenza di area medica, e il padiglione che ospita Pronto Soccorso, CAL e ambulatori, mentre altri dovevano esserlo successivamente.
Le segnalazioni odierne rivelano che esistono ancora criticità con il termostato che alle 8.30 segnava già 28,7 gradi, saliti poi a 30,7 a metà mattinata.
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