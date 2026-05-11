L’Arcivescovo Delpini in pellegrinaggio nelle chiese di Luino e Somma Lombardo

Prosegue il pellegrinaggio mariano dell’Arcivescovo di Milano Mario Delpini attraverso le chiese e i santuari della Diocesi.

Nel mese di maggio, tradizionalmente dedicato alla Madonna e al Santo Rosario, Delpini ha scelto di onorare questo tempo liturgico visitando personalmente i luoghi di culto mariano di tutto il territorio diocesano. In ogni tappa recita il Rosario con i fedeli e lascia in dono una lampada rossa in ceramica lavorata a mano, opera dei disabili della Sacra Famiglia di Cesano Boscone.

Nella Zona Pastorale II di Varese sono quattro le tappe in programma. Si è cominciato il 1° maggio con la visita alla Parrocchia Beata Maria Vergine del Pianto a Cerro di Laveno Mombello, seguita il 7 maggio dal Santuario della Beata Vergine del Rosario di Comabbio, dove numerosi giovani hanno partecipato al momento di preghiera.

Il pellegrinaggio prosegue martedì 12 maggio alle ore 20.30 con la Parrocchia della Beata Vergine Maria del Carmine a Luino. Ultima tappa, sabato 23 maggio, al Santuario di Santa Maria della Ghianda di Mezzana Superiore, nel comune di Somma Lombardo.

Un cammino di fede che attraversa il territorio varesotto da un’estremità all’altra, portando la presenza dell’Arcivescovo nelle comunità locali nel segno della preghiera e della devozione mariana.