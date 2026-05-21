L’arte astratta e materica va in scena a Busto Arsizio con la mostra “Materiali indisciplinati”

L’arte contemporanea torna protagonista a Busto Arsizio con un appuntamento dedicato alla sperimentazione e alla materia. Da sabato 23 a domenica 31 maggio, lo Studio Arte Carlo Farioli ospiterà “Materiali Indisciplinati”, la seconda parte della mostra collettiva promossa dal Centro Artecultura Bustese (CAB). L’esposizione, che raccoglie le opere di circa venti artisti associati, si concentra in questo secondo turno espositivo su percorsi orientati all’astrazione, trasformando la superficie dell’opera in uno spazio di ricerca e vitalità condivisa.

Un percorso orientato all’astrazione e alla materia

Dopo un primo ciclo espositivo andato in scena a metà maggio e focalizzato sull’arte figurativa, questa seconda fase della rassegna sposta l’orizzonte verso la ricerca materica. Il titolo stesso della mostra, “Materiali Indisciplinati”, evoca una totale libertà espressiva capace di mettere in dialogo tecniche, sensibilità e percorsi differenti. «Questa mostra rappresenta un momento fondamentale di confronto per la nostra comunità artistica – la dichiarazione di Maria Cristina Limido, presidente del Centro Artecultura Bustese – un’occasione per mostrare come la pluralità delle voci possa convergere in un’unica, potente narrazione visiva».

Gli artisti protagonisti e il legame con il territorio

Saranno circa venti i creativi locali a esporre i propri lavori in via Silvio Pellico, offrendo uno sguardo articolato sulle molteplici possibilità della ricerca visiva contemporanea. Tra i nomi presenti in galleria si leggono quelli di Maria Pia Aspesani, Ivana Bonura, Gabriella Borroni, Simona Cosentino, Sandra Cozzi, Claudio Franceschini, Luisella Gasparini, Enrico Lesinigo, la stessa Maria Cristina Limido, Francesco Lobosco, Ferdinando Pagani, Gianfranco Pancaldi, Enrica Pantani, Elsa Quattrocchi, Ezio Raimondi, Francesca Santimaria, Ivo Stelluti, Antonino Trovato e Roberto Trucco.

Un’energia creativa che trova il plauso e il sostegno anche del mondo del credito cooperativo locale. «Manifestazioni come questa dimostrano quanto il nostro territorio sia ricco di energie creative, di sensibilità artistiche e di persone che attraverso il proprio lavoro riescono a trasformare l’arte in uno strumento di dialogo e riflessione. – le parole di Roberto Scazzosi, presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate – Valorizzare gli artisti locali significa preservare un patrimonio culturale fatto non solo di memoria e radici, ma anche di capacità di interpretare il presente e immaginare il futuro».

Orari e info utili per la visita

Il Centro Artecultura Bustese si conferma così un punto di riferimento fondamentale per il panorama culturale del territorio, forte di una storia nata nel 1977 e capace di spaziare dalle mostre alla formazione. L’inaugurazione ufficiale della collettiva è fissata per sabato 23 maggio alle ore 17:00 presso lo Studio Arte Carlo Farioli. La mostra rimarrà aperta a ingresso libero fino al 31 maggio con i seguenti orari: il venerdì dalle 16:00 alle 19:00, mentre il sabato e la domenica sia la mattina dalle 10:00 alle 12:30 sia il pomeriggio dalle 16:00 alle 19:00.