L’arte contemporanea Queer “rompe il silenzio” all’Aula Ali della Libertà di Busto Arsizio

Un’iniziativa nuova anima la città di Busto Arsizio: per il Pride Month, mese dell’orgoglio LGBTQAI+, Coop Lombardia ha voluto dare visibilità agli artisti della comunità Queer con una «mostra che rompa le catene del silenzio» con la mostra diffusa dal nome Senzavincoli.

Nella storica sede dell’associazione Amici di Angioletto, Aula Ali della Libertà in Piazza Trento e Trieste 3, le opere di 16 giovani artisti Queer portano una coloratissima ventata di freschezza. Ex sede delle Brigate Nere, l’Aula oggi ospita la testimonianza fiera e coraggiosa di una categoria umana che, proprio come i partigiani, era stata duramente oppressa dai regimi autoritari, e si rinnova alla luce dell’arte.

Il progetto per questa mostra di arte contemporanea è partito proprio dall’Area Soci COOP di Busto Arsizio e dal Presidente in carica Patrizia Fazzini, ed è stato realizzato dai due curatori Damiano Grassi e Laura Vasarri.

Nello spirito della diffusione e della condivisione, si è scelto di non limitare la mostra a Busto Arsizio, ma di collegarla alla metropoli. Il Pop! Cocktail Bar di via Tadino 5, locale transfemminista storico, è infatti la seconda sede espositiva del progetto artistico. Le due mostre sanno visitabili dal primo al 30 giugno, con inaugurazione presso la sede di Busto Arsizio lunedì primo giugno e presso il Pop! Il 4 giugno, a ingresso grautito.

L’iniziativa ha subito intrecciato attorno a sé un’entusiasta rete di collaboratori e partners: dai più istituzionali quali ArciGay Varese, Cig Milano e associazione Agedo, fino alla casa editrice gallaratese People che si è occupata di stampare il catalogo.

UN TALK ANCHE A MATERIA

Per diffondere ed animare l’iniziativa, COOP Lombardia e le sue aree soci hanno inoltre provveduto a stilare un programma di eventi a partecipazione libera e gratuita cogli artisti: veri e propri talk che animeranno varie sedi delle due città quali lo Spazio Materia di Castronno (03/06), il Circolo Gagarin (05/06), la sede di Milano Palmanova (06/06), Galleria Boragno (12/06), La Tela (17/06), la sede di Milano Arona (27/06).

I 16 artisti selezionati sono: Giacomo Agnello Modica, Paolo Baraldi, Annalisa Cermignani, Noemi Comi, Annaklara Galli, Giada Gilardoni, Chiara Mapelli, Lorenzo Marcheschi, Stefania- Alexandra Meleaca, Michela Negri, Niccolò Quaresima, Kia Ruffato, Federico Sciré Calabrisotto, Manuela Verde, Mario Voria e Alice Zanchi.