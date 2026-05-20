L’arte dei bimbi incontra l’intelligenza artificiale, per regalare tre murales alla scuola di Crugnola

La scuola primaria di Crugnola a Mornago ha tre nuovi alberi: non si tratta di vere e proprie piante, ma di murales nati dalla creatività degli alunni guidati dall’artista Chicco Colombo, che – in collaborazione con le insegnanti – ha organizzato un laboratorio didattico, con l’obiettivo di rendere più bella e accogliente la scuola. Mercoledì 20 maggio i bambini, coi loro genitori, nonni, parenti e maestre si sono fermati dopo le lezioni per inaugurare ufficialmente le loro opere.

L’iniziativa partita nel mese di febbraio e ha coinvolto una cinquantina di bambini di tre classi. I bambini sono stati invitati a liberare la fantasia disegnando e colorando semi e alberi, che Chicco Colombo ha unito con l’aiuto dell’intelligenza artificiale. Da questo incontro tra immaginazione e tecnologia sono nati i disegni dei tre alberi protagonisti dei murale: opere che al loro interno custodiscono i contributi di ognuno dei bambini che ha partecipato al progetto.

I tre murales realizzati dai bambini si possono ammirare sulla parete affacciata sul parcheggio della scuola

«Ho voluto fare in modo – ha spiegato Colombo – che il lavoro fosse realizzato fin dall’inizio dai bambini. Mi sono limitato a mettere insieme le loro idee, ma i piccoli sono stati protagonisti in ogni fase creativa, occupandosi anche della colorazione finale delle opere finali».

L’idea alla base del progetto si riassume in una frase: “La scuola serve per crescere”. «Cosa c’è quindi di meglio per simboleggiare la crescita di un albero?», ha sottolineato l’artista. Una crescita che non riguarda solo il corpo, ma anche la conoscenza, la creatività e le relazioni: aspetti che si rispecchiano nelle rispettive tematiche dei murales: colori, numeri e parole.

Il progetto, ideato per integrare la consueta attività didattica, ha risposto anche a una necessità concreta della scuola. «I tre murales – ha sottolineato Daniela Fiorbianco, insegnante e coordinatrice del progetto – d’ora in poi abbelliranno la parete un tempo spoglia della nostra scuola. È importante che bambini e insegnanti trascorrano le loro giornate in un luogo curato e accogliente».

Alla cerimonia di mercoledì hanno partecipato anche le autorità del territorio, in particolare: la dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo di Mornago Gabriella Cicorini, il sindaco di Mornago Davide Tamborini e il consigliere comunale Cristiano Marcolli.