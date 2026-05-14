“L’arte di parare” Stefano Tacconi si racconta alla biblioteca di Somma Lombardo

Stefano Tacconi porta la sua storia di campo e di vita a Somma Lombardo.

L’appuntamento è fissato per domenica 17 maggio alle 10, quando la Biblioteca Comunale di via Marconi ospiterà la presentazione del libro L’Arte di Parare. Nell’incontro, promosso dall’Odv La Scelta, lo storico portiere della Juventus e della Nazionale si confronterà con il pubblico su un percorso che unisce i trofei internazionali alla sfida più difficile, quella legata alla salute.

L’ex calciatore dialogherà con Marco Limbiati. All’evento partecipano l’assessore alla Cultura di Regione Lombardia Francesca Caruso, il delegato provinciale del Coni Walter Sinapi e il vice presidente provinciale Giacomo Iametti. La mattinata si rivolge in particolare ai giovani delle scuole calcio del territorio e agli appassionati, offrendo uno spazio di condivisione con un atleta che ha segnato un’epoca del calcio italiano.

Il testo ripercorre gli anni trascorsi in una squadra composta da campioni come Michel Platini, Gaetano Scirea, Marco Tardelli e Gianluca Vialli. Descritto come «un racconto autentico, intenso e spesso ironico della vita di Stefano Tacconi», il volume, oltre alle imprese sportive, affronta la cronaca della rinascita dopo l’aneurisma cerebrale che colpì Tacconi il 23 aprile 2022.

L’ingresso alla sala della biblioteca è libero fino a esaurimento dei posti disponibili.