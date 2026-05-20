L’artista Emily Little accoglie i bambini a Palazzo Cicogna per il laboratorio Siamo tutti/e inGEgNI

L’evento è gratuito, promosso in occasione di May Fiber per la mattinata di sabato 30 maggio a Palazzo Cicogna e sarà introdotta da una visita guidata alla mostra W?re threads

In occasione della rassegna M(A)Y FIBER – Percorsi di arte e tessile tra tradizione e sostenibilità (in calendario fino a domenica 7 giugno), Palazzo Marliani Cicogna propone a bambini e ragazzi dagli 8 ai 12 anni il laboratorio Siamo tutti/e inGEgNI.

Prendendo spunto dalla visita guidata alla mostra W?re threads e in particolare dalle opere sculturali dell’artista Emily Little qui esposte, i partecipanti avranno l’opportunità di creare una forma di ispirazione meccanica.

L’attività sarà tenuta dall’artista stessa.

L’evento è rivolto ai bambini e alle bambine di età compresa tra 8 e 12 anni e si svolgerà nella mattinata di sabato 30 maggio dalle ore 10 alle 11.30.

La partecipazione è gratuita ma i posti sono limitati: è quindi necessaria la prenotazione a QUESTO LINK.

A promuovere l’iniziativa è il Servizio di Didattica museale del Comune.

La prenotazione è richiesta per ogni bambino partecipante, NON per l’adulto accompagnatore, che dovrà essere presente per l’intera durata dell’attività.

Ritrovo presso la reception al piano terra del Museo (Palazzo Marliani Cicogna, piazza Vittorio Emanuele II), qualche minuto prima dell’inizio dell’attività.