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L’ASD Malgesso si stringe nel dolore per la morte di Riccardo, il giovane trovato senza vita a Cannobio

Il cordoglio per la scomparsa del 24enne di Vergiate ritrovato senza vita sul fondo del torrente dopo giorni dalla sua scomparsa

riccardo belli

La morte di Riccardo Belli, il 24enne di Vergiate trovato senza vita nelle acque del torrente Cannobino all’altezza dell’Orrido di Sant’Anna in provincia di Verbano-Cusio-Ossola, ha lasciato sotto shock un’intera comunità. In particolare sono i compagni, dirigenti e l’allenatore dell’ASD Malgesso, dove il giovane militava, ad esprimere il proprio dolore per la perdita sulla loro pagina Facebook.

«L’ASD Malgesso si stringe nel dolore per la scomparsa di Riccardo Belli. In questo momento di grande tristezza, tutta la società si unisce con affetto al dolore della famiglia, dei parenti e degli amici del nostro Riccardo. Il tuo sorriso, il tuo spirito e il ricordo di ciò che sei stato per tutti noi continueranno a vivere dentro questa squadra» – hanno scritto in un post con la foto sorridente di Riccardo.

Tragedia a Cannobio, trovato in fondo al torrente il corpo del 24enne di Vergiate scomparso

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Pubblicato il 30 Maggio 2026
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