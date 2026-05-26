L’assessore alla cultura Proserpio rilancia: “Più eventi diffusi per valorizzare tutta Saronno”

La tradizionale Notte Bianca di Saronno cambia volto e guarda a un modello più diffuso durante tutta l’estate. A spiegare la scelta dell’Amministrazione comunale è l’assessora alla Cultura Maria Cornelia Proserpio, che interviene per difendere la decisione di cambiare la formula degli eventi estivi. Ad esempio modificando il format della Notte Bianca.

«Già dallo scorso luglio, insieme ai diversi soggetti coinvolti nell’organizzazione degli eventi, si era condivisa la necessità di ripensare il format della Notte Bianca così come era stato concepito negli ultimi anni», spiega Maria Cornelia Proserpio. Secondo l’assessora, la riflessione è nata da due elementi principali: i costi elevati di una singola grande manifestazione e la volontà di costruire una proposta culturale più ampia e distribuita sul territorio cittadino.

Eventi distribuiti per coinvolgere tutta Saronno

«Una sola serata comportava un investimento molto importante senza riuscire però a valorizzare in modo equilibrato tutte le attività commerciali della città – prosegue – Per questo abbiamo scelto di investire su più eventi distribuiti durante tutta l’estate, con iniziative culturali, musicali e di intrattenimento diffuse nei quartieri e nei diversi spazi cittadini».

Nel programma di “Saronno Estate 2026” trovano spazio concerti, cinema all’aperto, festival, teatro di strada e appuntamenti organizzati anche in collaborazione con associazioni e realtà del territorio.

L’obiettivo dichiarato dall’Amministrazione è quello di costruire una programmazione capace di coinvolgere non soltanto il centro cittadino, ma anche i quartieri, favorendo una partecipazione più ampia dei residenti e sostenendo le attività commerciali in modo più distribuito.

“Una città attrattiva per tutto il territorio”

Proserpio sottolinea anche la volontà di rafforzare il ruolo culturale di Saronno in un’area vasta che comprende diverse province lombarde.

«Crediamo che questa impostazione possa far crescere non solo la partecipazione dei cittadini, ma anche la visibilità di Saronno nel panorama culturale che coinvolge le province di Varese, Milano, Como e Monza Brianza».

Accanto al calendario estivo, l’Amministrazione conferma inoltre di essere al lavoro su una nuova iniziativa dedicata al commercio e alla socialità prevista per il mese di settembre.

Una nuova formula per la Notte Bianca

«Non stiamo rinunciando alla Notte Bianca – precisa l’assessora – ma stiamo lavorando a un format condiviso e rinnovato, per il quale sono già state stanziate risorse». La scelta di collocare l’evento a settembre, secondo Proserpio, permetterebbe anche di differenziarsi rispetto ai numerosi appuntamenti simili organizzati nei comuni vicini durante il mese di luglio.

«La collocazione a settembre consentirà di evitare la sovrapposizione con le tante Notte Bianche dei comuni limitrofi, aumentando così l’attrattività dell’evento».

L’assessora conclude ribadendo la volontà dell’Amministrazione di sperimentare nuove formule per animare la città: «Capisco che ogni cambiamento possa generare dubbi, ma crediamo sia necessario provare nuove soluzioni per costruire una città sempre più viva, attrattiva e capace di tornare ad essere un punto di riferimento per il territorio».