L’assessore Lucente incontra i comitati dei pendolari: al centro l’adeguamento dell’orario ferroviario

Anche i comitati dei pendolari di Gallarate e Saronno hanno partecipato a Milano all’incontro convocato dall’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente, dedicato al nuovo orario ferroviario.

A Palazzo Lombardia i rappresentanti dei viaggiatori e delle associazioni dei consumatori nominati nella Conferenza del Trasporto pubblico locale. L’ordine del giorno ha riguardato appunto l’adeguamento dell’orario in vigore dal 14 giugno, le principali interruzioni delle reti ferroviarie e l’andamento del servizio del trasporto pubblico.

Al tavolo erano presenti Manuel Cairati del Comitato pendolari Gallarate Milano e Andrea Mazzucotelli del Comitato viaggiatori Tpl nodo di Saronno. Insieme a loro hanno preso parte al confronto Marco Longoni di Assoutenti Lombardia, Bruno Lagrotteria di Udicon, Franco Aggio dell’associazione Milano Mortara Alessandria, Francesco Ninno del Comitato pendolari del Meratese e Giorgio Dahò del Comitato pendolari Milano Lecco.

«Come faccio ormai periodicamente da quando sono assessore ai Trasporti – ha sottolineato l’assessore Lucente – ho voluto incontrare i rappresentanti di viaggiatori e dei consumatori. Un confronto importante, uno scambio di informazioni prezioso per accogliere le esigenze e le istanze dei territori e allo stesso tempo aggiornare tempestivamente gli utenti e i pendolari delle decisioni assunte da Regione Lombardia in ambito trasportistico».

«L’impegno di Regione Lombardia – ha ribadito – è totale nel cercare di fornire il miglior servizio possibile ai cittadini, tenendo conto dei numerosi interventi infrastrutturali che interesseranno il territorio nei prossimi mesi. I risultati, come riferisce Trenord, sono incoraggianti: fra gennaio e aprile 2026 in Lombardia sono circolati 274.000 treni regionali, con oltre 75 milioni di passeggeri. Nel primo quadrimestre ha utilizzato il treno il 9% in più dei viaggiatori, rispetto allo stesso periodo del 2025, con picchi del 20% nei festivi. Segnali che dimostrano come il treno sia una scelta sempre più conveniente e consapevole per ogni tipo di spostamento».