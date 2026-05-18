L’associazione “Pane di San Martino” festeggia il 25° anno di attività tra fede e condivisione
Domenica 24 maggio l'appuntamento tra la comunità di Fagnano Olona e la vicina Valle Olona
Un traguardo importante nel segno della solidarietà, del ricordo e dell’incontro comunitario. L’associazione “Pane di San Martino” si prepara a celebrare il suo venticinquesimo anniversario di fondazione con una giornata speciale aperta a tutta la cittadinanza, in programma per domenica 24 maggio 2026.
La festa prenderà il via ufficiale alle ore 12:00 con la celebrazione della Santa Messa. Per l’occasione, la funzione si terrà in una cornice di grande valore spirituale per il territorio, il Santuario della Madonna della Selva, legato alla comunità parrocchiale di San Gaudenzio.
Al termine del momento di preghiera, le attività si sposteranno all’Oratorio San Stanislao, situato lungo la strada provinciale SP22 (al numero civico 72) a Fagnano Olona. Qui, a partire dalle ore 12:50, i partecipanti si ritroveranno attorno al tavolo per un pranzo conviviale, concepito come una preziosa opportunità per stringere legami e condividere un momento di festa.
Il pomeriggio entrerà nel vivo alle ore 15:15 con la parte più istituzionale e rievocativa della giornata. Saranno il presidente e il vicepresidente del sodalizio a rivolgere i saluti ufficiali ai presenti. A seguire, l’attenzione si sposterà sulla storia e sui progetti portati avanti dall’associazione in questo quarto di secolo.
Il racconto dei passaggi chiave e delle attività quotidiane sarà accompagnato dalla proiezione di una serie di fotografie storiche, capaci di ripercorrere visivamente l’impegno sociale profuso sul territorio dal “Pane di San Martino” dal debutto fino a oggi.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
principe.rosso su A Luino confronto sulla scuola con il sottosegretario Frassinetti
Viacolvento su A Luino confronto sulla scuola con il sottosegretario Frassinetti
Felice su Dormiva in un bivacco nel bosco a Tradate con oltre 100 dosi di droga ma viene assolto dall’accusa di spaccio
Bustocco-71 su Auto perde il controllo e sfonda un cancello in via Vanetti a Varese
Felice su Tagli alla Electrolux, sciopero anche a Solaro dopo il piano dell’azienda che annuncia 1.700 esuberi
mtn su Zanzi critica le scelte dell'amministrazione per il parco di Biumo: “Non è riqualificazione, è distruzione”
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.