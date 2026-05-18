L’associazione “Pane di San Martino” festeggia il 25° anno di attività tra fede e condivisione

Un traguardo importante nel segno della solidarietà, del ricordo e dell’incontro comunitario. L’associazione “Pane di San Martino” si prepara a celebrare il suo venticinquesimo anniversario di fondazione con una giornata speciale aperta a tutta la cittadinanza, in programma per domenica 24 maggio 2026.

La festa prenderà il via ufficiale alle ore 12:00 con la celebrazione della Santa Messa. Per l’occasione, la funzione si terrà in una cornice di grande valore spirituale per il territorio, il Santuario della Madonna della Selva, legato alla comunità parrocchiale di San Gaudenzio.

Al termine del momento di preghiera, le attività si sposteranno all’Oratorio San Stanislao, situato lungo la strada provinciale SP22 (al numero civico 72) a Fagnano Olona. Qui, a partire dalle ore 12:50, i partecipanti si ritroveranno attorno al tavolo per un pranzo conviviale, concepito come una preziosa opportunità per stringere legami e condividere un momento di festa.

Il pomeriggio entrerà nel vivo alle ore 15:15 con la parte più istituzionale e rievocativa della giornata. Saranno il presidente e il vicepresidente del sodalizio a rivolgere i saluti ufficiali ai presenti. A seguire, l’attenzione si sposterà sulla storia e sui progetti portati avanti dall’associazione in questo quarto di secolo.

Il racconto dei passaggi chiave e delle attività quotidiane sarà accompagnato dalla proiezione di una serie di fotografie storiche, capaci di ripercorrere visivamente l’impegno sociale profuso sul territorio dal “Pane di San Martino” dal debutto fino a oggi.