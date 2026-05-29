L’Asst Sette Laghi si allinea al CUP regionale: prenotazioni sospese tra il 4 e l’8 giugno
L'azienda entra nella rete regionale che consente una gestione più efficiente delle liste d’attesa ambulatoriali. Per permettere la migrazione saranno sospese le attività di prenotazione anche quelle in libera professione
Si sta per compiere il “passaggio significativo” annunciato dal Direttore generale Mauro Moreno dell’Asst Sette Laghi.
L’8 giugno verrà completata la migrazione al nuovo sistema CUP regionale.
La nuova piattaforma integra le prenotazioni aziendali nella rete regionale, ampliando le disponibilità consultabili sull’intero territorio dell’ATS di riferimento e favorendo una gestione più coordinata dei servizi sanitari. Si tratta dell’aggiornamento tecnologico che consentirà una gestione più efficiente delle liste d’attesa ambulatoriali, impedendo ai cittadini di prenotare la stessa visita o lo stesso esame contemporaneamente in più sedi, bloccando più posti. Per gli operatori dei CUP sarà possibile verificare le disponibilità di appuntamenti presenti negli altri ospedali regionali nei tempi previsti dalle prescrizioni, cosa che oggi il sistema dell’azienda ospedaliera varesina «non riesce ancora a fare in modo completo».
Al fine di consentire le operazioni tecniche necessarie all’attivazione del nuovo CUP, le attività di prenotazione, compresa la libera professione, saranno temporaneamente sospese dalle ore 20.00 di giovedì 4 giugno fino alla mattina di lunedì 8 giugno su tutti i canali attualmente in uso (CUP, Call center regionale, Farmacie, canali online).
Durante il periodo di aggiornamento resteranno regolarmente garantiti i pagamenti e le accettazioni per visite ed esami già programmati.
Da lunedì 8 giugno le prenotazioni riprenderanno attraverso il nuovo sistema regionale. Nelle settimane successive all’avvio potranno verificarsi rallentamenti dei servizi.
«L’attivazione del nuovo CUP Unico Regionale consentirà una gestione più integrata ed efficiente delle prenotazioni di visite ed esami – dichiara il Direttore della struttura Area Accoglienza e CUP Aziendali, Niccolò Valli –. L’obiettivo è semplificare l’accesso ai servizi e introdurre progressivamente strumenti integrati, come i totem di self-pagamento e self-accettazione nelle sedi aziendali ( già introdotti con modalità diverse nel 2016 e poi tolti). La fase iniziale di migrazione delle prenotazioni potrebbe comportare alcuni temporanei disagi organizzativi».
L’Azienda invita i cittadini a:
- presentarsi con anticipo rispetto all’orario dell’appuntamento;
- privilegiare, ove possibile, i canali di pagamento elettronici e il sistema PagoPA;
- evitare di recarsi agli sportelli CUP qualora il pagamento sia già stato effettuato o non sia previsto per quella prestazione, accedendo direttamente agli ambulatori per l’accettazione sanitaria.
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