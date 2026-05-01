LATI Industria Termoplastici premiata tra le «Imprese Vincenti» di Intesa Sanpaolo

LATI Industria Termoplastici S.p.A. è stata selezionata tra le «Imprese Vincenti», il programma promosso da Intesa Sanpaolo che valorizza l’eccellenza delle piccole e medie imprese italiane, giunto alla sua sesta edizione.

Il riconoscimento è stato conferito nel corso della tappa di Bergamo del roadshow nazionale, dove LATI è stata inclusa tra le dieci aziende premiate per il territorio della Lombardia Nord, insieme a realtà rappresentative di filiere strategiche del Made in Italy, tra cui nautica, aerospazio, edilizia, turismo e tessile.

Un riconoscimento alla crescita industriale e all’innovazione

Il programma «Imprese Vincenti» seleziona aziende che si distinguono per solidità economica, visione strategica e capacità di generare valore nel lungo periodo. Particolare attenzione è riservata ai criteri ESG, alla valorizzazione del capitale umano e allo sviluppo internazionale.

In questo contesto, LATI è stata riconosciuta per il proprio percorso di crescita industriale e per l’impegno costante nello sviluppo di materiali termoplastici ad alte prestazioni, contribuendo alla competitività delle filiere in cui opera.

Il commento di Michela Conterno

«LATI è un’azienda con un forte DNA tecnico e un’anima familiare, capace di coniugare visione internazionale e radicamento nel territorio. Essere riconosciuti come Imprese Vincenti, insieme ad altre eccellenze con cui condividiamo valori e percorsi, rappresenta per noi un’importante occasione di confronto e crescita.» Michela Conterno, Amministratrice Delegata di LATI.

Un network di eccellenze per lo sviluppo futuro

Oltre al valore simbolico del riconoscimento, l’iniziativa «Imprese Vincenti» rappresenta un’opportunità concreta di networking tra imprese, favorendo il confronto tra modelli di sviluppo, la condivisione di esperienze industriali e la diffusione di una cultura d’impresa orientata all’innovazione. Un contesto che contribuisce a rafforzare la capacità delle aziende partecipanti di affrontare le sfide future in modo strutturato e sostenibile.

Il riconoscimento ottenuto valorizza un percorso costruito nel tempo su competenza tecnica, innovazione nei materiali e continuità industriale: elementi che rappresentano oggi un fattore distintivo per LATI nel panorama dei tecnopolimeri.