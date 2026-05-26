L’attualità al centro del dialogo: al Sacro Monte si riflette sulla geopolitica e sul futuro

Tra meno di un mese, il Sacro Monte di Varese, con la sua armonia e la sua panoramica, accoglierà la seconda edizione de “I Dialoghi del Sacro Monte”, un evento dedicato allo studio, alla riflessione e al confronto incentrato sui temi più importanti e controversi della nostra attualità. Sarà prevista la presenza di professionisti del giornalismo, dell’economia e dell’urbanistica che dibatteranno sul futuro del Vecchio Continente e dei sistemi sociali.

L’iniziativa, che vede come capofila Archeologistics insieme a PSFactory e Varese News, quest’anno allarga lo sguardo oltre i confini europei per cercare un dialogo capace di superare la logica della forza.

Figure di spicco come la dott.ssa Elena Brusa Pasquè (ex presidente dell’Ordine degli Architetti della provincia di Varese), il Prof. Stefano Baia Curioni (docente dell’Università Bocconi, uno dei maggiori economisti italiani ed europei che si occupa di cultura) e Andrea Buttà (CEO Vector S.p.A) si riuniranno per parlare riguardo lo sviluppo del sistema geopolitico, economico e tecnologico-digitale, arrivando a toccare quelli che sono i nuovi paradigmi culturali.

Il programma dell’evento

La manifestatione sarà articolata in due momenti differenti. La mattina, dalle ore 9 alle ore 13, dopo i saluti istituzionali dell’assessore alla Cultura Enzo Rosario Laforgia, dell’arciprete monsignor Eros Monti e del prefetto Salvatore Pasquariello, si entrerà nel vivo dei panel tematici guidati dal comitato scientifico presieduto dal professor Paolo Perulli. Attorno al tavolo siederanno relatori di altissimo profilo, tra cui l’analista geopolitico Alessandro Aresu, la prof.ssa Farian Sabahi (docente di Storia Contemporanea all’Università dell’Insubria), il giornalista Simone Pieranni e Martino Ghielmi (fondatore della piattaforma VadoinAfrica), che dialogheranno con importanti realtà imprenditoriali del territorio.

Nel pomeriggio, a partire dalle 14:30, l’attention si sposterà sulla valorizzazione del patrimonio locale con “L’Arte del Sacro Monte”, una visita guidata esclusiva alla scoperta dei tesori nascosti della Casa Pogliaghi curata da Archeologistics..

Perché proprio il Sacro Monte

Emilio Paccioretti, fondatore di PSFactory e membro del comitato organizzativo, ha voluto sottolineare l’importanza dell’evento: «In un momento storico segnato da profonde tensioni, il Sacro Monte si conferma lo spazio ideale per fermarsi a pensare. Quest’anno vogliamo che il dialogo non sia solo un esercizio teorico, ma un metodo concreto per interpretare i cambiamenti geopolitici e digitali che bussano alla nostra porta».

L’appuntamento del 20 giugno non rimarrà comunque un caso isolato. Il comitato scientifico ha infatti annunciato che nel corso del 2026 i “Dialoghi” si trasformeranno in un percorso continuo: sono già in programma approfondimenti monotematici digitali dedicati ad Africa, Asia, America Latina e Medio Oriente, che viaggeranno attraverso podcast, newsletter e web radio per aprire le porte del Sacro Monte al resto del mondo.

Il punto dell’organizzatore

Emilio Paccioretti, fondatore di PSFactory e tra i principali promotori, spiega come rispetto alla prima edizione, che aveva affrontato il tema del dialogo in termini prevalentemente teorici, oggi sia la realtà stessa a imporre un cambio di passo urgente. Paccioretti sintetizza la drammaticità del momento con un monito chiaro: «Dove non c’è dialogo subentrano le armi». Secondo l’organizzatore, in un contesto internazionale segnato da forti tensioni, acquisire consapevolezza su ciò che accade in Medio Oriente, Africa o Asia resta un dovere civico fondamentale per ogni cittadino.

L’appuntamento sarà, inoltre, un momento di analisi documentata. Per favorire la massima diffusione dei contenuti, l’intera giornata sarà registrata e messa a disposizione sul sito ufficiale dell’evento (www.dialoghidelsacromonte.com), permettendo a chiunque di fruire degli interventi dei relatori anche dopo la chiusura dei lavori.

Prossimi appuntamenti e partecipazione

I “Dialoghi” del 20 giugno rappresentano solo l’inizio: nel corso del 2026, il progetto si trasformerà in un percorso continuo, con approfondimenti monotematici, podcast e web radio, per aprire le porte del Sacro Monte al resto del mondo.

Per chi volesse approfondire ulteriormente i temi trattati, l’ufficialità del programma e le modalità di partecipazione saranno illustrate nel dettaglio durante la conferenza stampa di lancio, prevista per il 10 giugno alle ore 11:00 presso Palazzo Estense.

È possibile prenotare il proprio posto per la giornata di studi del 20 giugno cliccando a questo link: https://www.eventbrite.com/e/biglietti-i-dialoghi-del-sacro-monte-ii-edizione-1989917548956?aff=oddtdtcreator