Lavagnese sconfitta 3-2, il Varese va ai playoff con un rigore nel recupero

Missione playoff centrata per il Varese, che – seppur con qualche patema d’animo di troppo – batte 3-2 la Lavagnese. Una vittoria che fa così finire al quarto posto finale la squadra di mister Andrea Ciceri che tra una settimana per il primo turno dei playoff affronterà la Biellese in trasferta. Un risultato che soddisfa il giusto, al termine di un campionato di diversi alti e bassi e chiuso così a quota 56 punti.

Venendo alla partita di Lavagna, il 3-2 finale racconta di una gara molto complicata. Sotto 1-0 dopo il gol di Daniello dopo 18′, nel primo tempo è stata la zampata di Sovogui a pareggiare il conto. Nella ripresa il gol di De Ponti sembrava poter spianare la strada e invece il rigore di D’Antoni ha momentaneamente fatto uscire dalla zona spareggi la squadra di Ciceri. L’assalto finale – e la caparbietà di Bruzzone a conquistarsi un rigore – ha portato al definitivo 3-2 siglato dagli undici metri da Tentoni.

Come detto, tra una settimana sarà lo stadio di Biella a ospitare il Varese per il primo turno dei playoff, mentre dall’altra parte saranno di fronte il Ligorna e il Chisola, mentre a rimanere escluso è il Sestri Levante, sconfitto in casa dalla Sanremese. Come detto, gli spareggi valgono giusto per la gloria, ma a questo punto perché non ballare?

FISCHIO D’INIZIO

Ultima di campionato per il Varese che sul campo della Lavagnese già retrocessa cerca si mantenere il vantaggio in classifica sul Chisola per conquistare l’accesso ai playoff che, per quanto inutili in termini di promozione, è un obiettivo squadra e staff di sono posti. L’emergenza in casa biancorossa va lentamente rientrando ma restano diversi gli indisponibili e così mister Andrea Ciceri schiera un 4-3-3 con Tentoni e Guerini a supporto di Sovogui. In panchina si rivedono dopo gli infortuni Romero e Cogliati. In casa Lavagnese, che in un anno è passata dai playoff alla retrocessione in Eccellenza, l’obiettivo è quello di chiudere questa stagione negativa con un risultato di prestigio. Sulla panchina bianconera siede Andrea Scotto che schiera un 3-5-2 con capitan Lombardi in attacco al fianco di D’Antoni. Curiosità: il Varese torna a Lavagna dopo aver giocato la prima di campionato, allora ospite dell’Imperia momentaneamente senza stadio di casa.

PRIMO TEMPO

Inizio di gara con il Varese in possesso e la Lavagnese pronta a colpire in ripartenza. La prime emozioni però arrivano da corner: apre le danze la Lavagnese con il doppio tentativo di Reali, prima in girata e poi di testa, e con le parate di Bugli; il Varese risponde con il tiro-cross di Guerini che esce di poco e con Malinverno che arriva in ritardo sul secondo palo. La squadra di casa si fa preferire sul gioco e al 19′ trova il vantaggio: Daniello riceve palla al limite dell’area, la difesa biancorossa tarda ad accorcia e lascia il tempo al centrocampista bianconero di calciare un con un destro che si infila all’angolino per l’1-0. Biancorossi che ci mettono qualche minuto a reagire. La prima risposta arriva solo al 26′ con il destro insidioso di Tentoni da dentro l’area che Bodrato para in angolo. Il pareggio arriva al 32′ quando da un cross di Guerini da sinistra è Sovogui a depositare in area dopo un tocco di Malinverno. L’attaccante di origine francese potrebbe raddoppiare due minuti dopo ma, dopo essere entrato in area da destra, prova la zampata trovando la parata sul primo palo di Bodrato. Nel finale di tempo è il Varese a spingere di più ma nonostante diversi corner battuti la Lavagnese, su uno dei quali Bodrato respinge la traiettoria di Palesi sul primo palo, il risultato non cambia e così all’intervallo il risultato è 1-1.

SECONDO TEMPO

Il Varese prova ad alzare i ritmi ad inizio ripresa ma la Lavagnese non si lascia sorprendere e di occasioni non ne arrivano. Al 9′ Ciceri inserisce Cogliati per Palesi e passa a un 4-2-3-1 più offensivo e al 13′ arriva il 2-1 biancorosso: De Ponti recupera palla al limite dell’area e batte Bodrato per il sorpasso. Il gol subito mette in difficoltà i padroni di casa che si abbassano e al 18′ rischiano ancora ma Cogliati questa volta, dopo aver recuperato palla, spara alto a tu per tu con il portiere avversario. Con il passare dei minuti il Varese cerca di rallentare il gioco e far scorrere la gara senza ulteriori pericoli e invece al 27′ la Lavagnese trova il nuovo pareggio su rigore. D’Antoni si gira in area e il tiro va a sbattere sul braccio largo di Bruzzone. Dal dischetto è lo stesso D’Antoni a firmare il 2-2. Nel finale il Varese si porta in avanti ma non trova soluzione e dalla panchina entrano Qeros per Malinverno prima e poi Romero e Marangon per Berbenni e Sovogui. La spinta c’è, mancano le occasioni ma al primo minuto di recupero è la caparbietà di capitan Bruzzone a essere premiata. Il numero 6 si lancia su un pallone al limite dell’area e, appena dentro, viene colpito da Ghigliotti. Rigore pesante che è Tentoni a scaricare in porta con un destro potente e centrale che riporta avanti i biancorossi. Nel recupero, allungato dai diversi cambi, il Varese si chiude e difende e si prende una vittoria che lo porta ai playoff.

TABELLINO

LAVAGNESE – VARESE 2-3 (1-1)

Maracatori: 19′ pt Daniello (L), 32′ pt Sovogui (V), 13′ st De Ponti (V), 27′ st rig. D’Antoni (L), 47′ st rig. Tentoni (V)

LAVAGNESE (3-5-2): Bodrato; Ghigliotti, Berardi, Reali; Oneto, Gabelli, Marconi (38′ st Bordo), Daniello, Piccioli (17′ st Di Giorgio); Lombardi (48′ st Scotto), D’Antoni (33′ st Albisetti). A disposizione: Gragnoli, Coku, Bordo, Fantinati, Camiciottoli. All.: Scotto.

VARESE (4-3-1-2): Bugli; Agnelli, Costante, Bruzzone, Berbenni (37′ st Romero); Palesi (8′ st Cogliati), De Ponti, Malinverno (34′ st Qeros); Tentoni; Guerini (49′ st Bertoni), Sovogui (37′ st Marangon). A disposizione: Taina, Bertoni, Pliscovaz, Fabris, Del Signore. All.: Ciceri.

Arbitro: Guiotto di Schio (Rossetto e Pasquesi).

Corner: 2-9. Ammoniti: -. Recupero: 1’ + 7’.

Note: giornata calda, terreno in erba “sintetica.

SERIE D GIRONE A – XXXIV GIORNATA

Club Milano – Asti 4-1; Gozzano – Cairese 1-0; Imperia – Celle Varazze 0-1; Lavagnese – Varese 2-3; Ligorna – NovaRomentin 9-1; Saluzzo – Derthona 1-1; Sestri Levante – Sanremese 0-2; Vado – Biellese 3-2; Valenzana – Chisola 2-3.

CLASSIFICA: Vado 78; Ligorna 72; Biellese 57; Varese 56; Chisola 55; Sestri Levante 54; Sanremese 49; Valenzana 45; Celle Varazze 44; Saluzzo 43; Club Milano 42; Imperia 41; Cairese, Derthona 40; Gozzano 39; Asti 35; Lavagnese 27; NovaRomentin (-5) 16.

APPUNTAMENTO SU RADIO MATERIA

Appuntamento con lo sport a Radio Materia, la nuova web radio di VareseNews. Si parlerà degli eventi sportivi del fine settimana tutti i lunedì alle ore 14. In studio Francesco Mazzoleni insieme a Orlando Mastrillo per parlare dei risultati e degli spunti offerti dagli atleti e dalle squadre della provincia di Varese. Per collegarsi a Radio Materia è sufficiente CLICCARE QUI.