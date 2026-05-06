Lavena Ponte Tresa, l’Hotel Du Lac cambia volto: un imprenditore straniero punta al rilancio

Una delle “ferite” del lungolago di Lavena Ponte Tresa sta per rimarginarsi. Lo storico Hotel Du Lac, costruito tra la fine degli anni Sessanta e l’inizio dei Settanta, si prepara a una seconda vita. La struttura, che si sviluppa su tre piani con oltre venti camere, ristorante e cucina, è stata infatti acquistata da un imprenditore del settore alberghiero originario dell’Est Europa, deciso a restituirle l’antico splendore.

L’obiettivo della nuova proprietà sembra essere quello di trasformare l’edificio in una struttura ricettiva di alto livello, capace di valorizzare la posizione privilegiata direttamente sulle rive del Lago Ceresio.

Il commento del sindaco

A dare conferma del cambio di passo è lo stesso primo cittadino, Massimo Mastromarino, che ha espresso soddisfazione per i primi segnali concreti arrivati dalla proprietà.

«Qualche tempo fa ho incontrato l’imprenditore che ha acquistato l’hotel con la finalità di ridare vita all’attività ricettiva — spiega il sindaco —. Ho chiesto che il primo intervento fosse la ripulitura e deforestazione dell’area aperta, sia su strada che sul lungolago. Un segno di volontà di cambiamento sino ad oggi disatteso da altri potenziali compratori».

I lavori di sistemazione del verde sono già iniziati, segnando un netto distacco dal degrado degli ultimi anni. «Devo riconoscere con molta soddisfazione che la proprietà attuale ha dimostrato non solo di essere di parola, ma di aver agito oltre ogni miglior aspettativa», conclude Mastromarino.

«Siamo sicuramente soddisfatti di questa iniziativa perché vuol dire che c’è ottimismo sulla vocazione turistica del nostro comune. Aggiungiamo nuovi posti letto, quindi incrementiamo l’offerta turistica in un periodo dove il Ceresio è in crescita, abbiamo raggiunto le 300.000 presenze e così anche Lavena Ponte Tresa che rispetto all’anno scorso cresce di 1500 presenze. Questo vuol dire che Lavena Ponte Tresa è apprezzata dai turisti, dai villeggianti e aggiungo anche dai nostri cittadini e tutto ciò che è stato fatto in questi anni in termine di riqualificazione, soprattutto del Lungolago, è qualcosa che viene apprezzata».

Un rilancio per il turismo

Il recupero del Du Lac rappresenta un tassello fondamentale per l’offerta turistica di Lavena Ponte Tresa. In un momento di forte riscoperta dei laghi varesini, il ritorno all’attività di una struttura storica come questa potrebbe fare da volano per l’intera economia locale, portando nuovi flussi di visitatori in un’area di confine strategica tra Italia e Svizzera.