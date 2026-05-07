Laveno Mombello cerca musicisti: aperte le iscrizioni per la “Festa della Musica 2026”

Laveno Mombello si prepara ad accogliere l’estate a ritmo di note. In occasione della Festa della Musica 2026, la Pro Loco Laveno Mombello Cerro, sostenuta dal patrocinio comunale, ha lanciato l’invito ufficiale a musicisti e band per animare la giornata di domenica 21 giugno. L’iniziativa trasformerà piazze, lungolago e gli angoli più suggestivi di Laveno, Mombello e Cerro in un grande palcoscenico diffuso, offrendo spazio alla creatività e alla condivisione culturale in riva al Lago Maggiore.

Un evento diffuso tra lago e borghi

La manifestazione mira a coinvolgere artisti di ogni genere musicale: dai cantautori alle band, fino ai singoli strumentisti. L’obiettivo degli organizzatori è creare un’esperienza immersiva capace di unire la comunità locale e i numerosi turisti che affollano la sponda varesina del lago durante il solstizio d’estate. Le piazze e gli scorci caratteristici del territorio diventeranno il fulcro di un’esplosione di energia sonora, celebrando la musica come linguaggio universale e accessibile a tutti.

Iscrizioni ancora aperte per i musicisti

La Pro Loco ricorda che c’è ancora tempo per presentare la propria candidatura. La partecipazione per gli artisti è gratuita e rappresenta una vetrina importante all’interno di un circuito nazionale consolidato. Le iscrizioni devono essere effettuate attraverso il portale ufficiale della Festa della Musica Italia. «La Festa della Musica rappresenta ogni anno un’importante occasione di aggregazione e valorizzazione culturale – spiegano gli organizzatori della Pro Loco – inserendosi all’interno di un evento nazionale che coinvolge centinaia di città italiane e migliaia di musicisti».

Una tradizione che unisce l’Italia

Nata per celebrare il solstizio d’estate, la Festa della Musica è un appuntamento che vede migliaia di piazze italiane animarsi contemporaneamente. A Laveno Mombello, la combinazione tra la bellezza del paesaggio e la varietà dell’offerta musicale punta a confermare il successo delle edizioni passate. L’evento non è solo un concerto collettivo, ma un vero e proprio strumento di promozione del territorio che mette in risalto la vitalità delle associazioni locali e la vocazione artistica del borgo lacustre.

Come partecipare

Per i gruppi e gli artisti singoli interessati a esibirsi tra le vie di Laveno, Mombello e Cerro, la procedura è interamente digitale. Il link per registrarsi e inserire la propria proposta artistica è disponibile sul sito nazionale della manifestazione. Una volta completata l’iscrizione, l’organizzazione locale coordinerà gli spazi e gli orari delle esibizioni per garantire una copertura capillare e variegata durante tutta la giornata di domenica 21 giugno.