Laveno Mombello, Civitas chiarisce gli interventi al Gaggetto: «Area pubblica, più curata e sicura»
Il gruppo civico Civitas, alla guida dell’amministrazione comunale di Laveno Mombello e candidata alle prossime elezioni elettorali, interviene con una nota ufficiale per fare chiarezza sugli interventi in corso nell’area sul lungolago
Il gruppo civico Civitas, alla guida dell’amministrazione comunale di Laveno Mombello e candidata alle prossime elezioni elettorali, interviene con una nota ufficiale per fare chiarezza sugli interventi in corso nell’area del Gaggetto, uno spazio pubblico affacciato sul lago e da tempo al centro dell’attenzione per il suo futuro utilizzo e sviluppo. Ecco la nota ufficiale:
(foto sopra di repertorio)
Civitas intende fare chiarezza in merito agli interventi in corso nell’area del Gaggetto, ribadendo con fermezza la visione che guida questo progetto: confermare e valorizzare la vocazione sportivo-ricreativa dell’area, restituendo alla cittadinanza uno spazio precedentemente in larga parte abbandonato, poco curato e, in alcuni momenti, anche malfrequentato.
L’obiettivo di Civitas fin dall’inizio del mandato, iniziato a settembre 2020, è stato quello di riqualificare concretamente un’area di grande potenziale, trasformandola in un luogo vivo, sicuro e attrattivo, capace di offrire occasioni di sport, aggregazione e tempo libero per tutte le fasce d’età nonché un’area ristoro come tante altre all’interno del comune. Lo spazio oggetto di concessione è stato individuato in funzione della destinazione principale dell’area, con la finalità di garantire una presenza costante, una migliore cura degli spazi e una manutenzione continuativa, elementi fondamentali per assicurare qualità, sicurezza e piena fruibilità dell’intero comparto.
Le opere attualmente in corso di realizzazione da parte del concessionario ricadono nell’ambito dell’edilizia libera e sono parte del progetto di miglioramento da lui presentato, con cui si è aggiudicato l’assegnazione. Le opere hanno carattere precario – ovvero possono essere facilmente rimosse – e temporaneo, con una durata massima prevista di 120 giorni, e sono strettamente funzionali all’attivazione del servizio di bar già a partire dalla stagione 2026. Civitas ritiene inoltre doveroso rassicurare i cittadini su un punto centrale: la fruizione pubblica dell’area, non è mai stata messa in discussione.
In particolare: l’utilizzo dei campi da beach volley continuerà a essere regolato secondo quanto previsto
dal regolamento comunale delle tariffe in vigore; l’area attrezzata resterà liberamente accessibile alla cittadinanza; il playground di basket manterrà la sua piena fruibilità pubblica, senza limitazioni di
accesso. La volontà di Civitas è chiara: non sottrarre spazi pubblici, ma restituire valore a un’area prima degradata, investendo in servizi, manutenzione e opportunità di utilizzo a beneficio dell’intera comunità.
L’area del Gaggetto rappresenta una risorsa importante per Laveno Mombello e il percorso intrapreso nella direzione di renderla più curata, più vissuta e più sicura, nel pieno rispetto della sua vocazione pubblica, sportiva e ricreativa. Uno spazio vivo, inoltre, di congiunzione e continuità tra un lungolago oggi con scorci poco vissuti ed il parcheggio di Via Miralago.
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