Laveno Mombello, Civitas chiarisce gli interventi al Gaggetto: «Area pubblica, più curata e sicura»

Il gruppo civico Civitas, alla guida dell’amministrazione comunale di Laveno Mombello e candidata alle prossime elezioni elettorali, interviene con una nota ufficiale per fare chiarezza sugli interventi in corso nell’area del Gaggetto, uno spazio pubblico affacciato sul lago e da tempo al centro dell’attenzione per il suo futuro utilizzo e sviluppo. Ecco la nota ufficiale:

(foto sopra di repertorio)

Civitas intende fare chiarezza in merito agli interventi in corso nell’area del Gaggetto, ribadendo con fermezza la visione che guida questo progetto: confermare e valorizzare la vocazione sportivo-ricreativa dell’area, restituendo alla cittadinanza uno spazio precedentemente in larga parte abbandonato, poco curato e, in alcuni momenti, anche malfrequentato.

L’obiettivo di Civitas fin dall’inizio del mandato, iniziato a settembre 2020, è stato quello di riqualificare concretamente un’area di grande potenziale, trasformandola in un luogo vivo, sicuro e attrattivo, capace di offrire occasioni di sport, aggregazione e tempo libero per tutte le fasce d’età nonché un’area ristoro come tante altre all’interno del comune. Lo spazio oggetto di concessione è stato individuato in funzione della destinazione principale dell’area, con la finalità di garantire una presenza costante, una migliore cura degli spazi e una manutenzione continuativa, elementi fondamentali per assicurare qualità, sicurezza e piena fruibilità dell’intero comparto.

Le opere attualmente in corso di realizzazione da parte del concessionario ricadono nell’ambito dell’edilizia libera e sono parte del progetto di miglioramento da lui presentato, con cui si è aggiudicato l’assegnazione. Le opere hanno carattere precario – ovvero possono essere facilmente rimosse – e temporaneo, con una durata massima prevista di 120 giorni, e sono strettamente funzionali all’attivazione del servizio di bar già a partire dalla stagione 2026. Civitas ritiene inoltre doveroso rassicurare i cittadini su un punto centrale: la fruizione pubblica dell’area, non è mai stata messa in discussione.

In particolare: l’utilizzo dei campi da beach volley continuerà a essere regolato secondo quanto previsto

dal regolamento comunale delle tariffe in vigore; l’area attrezzata resterà liberamente accessibile alla cittadinanza; il playground di basket manterrà la sua piena fruibilità pubblica, senza limitazioni di

accesso. La volontà di Civitas è chiara: non sottrarre spazi pubblici, ma restituire valore a un’area prima degradata, investendo in servizi, manutenzione e opportunità di utilizzo a beneficio dell’intera comunità.

L’area del Gaggetto rappresenta una risorsa importante per Laveno Mombello e il percorso intrapreso nella direzione di renderla più curata, più vissuta e più sicura, nel pieno rispetto della sua vocazione pubblica, sportiva e ricreativa. Uno spazio vivo, inoltre, di congiunzione e continuità tra un lungolago oggi con scorci poco vissuti ed il parcheggio di Via Miralago.