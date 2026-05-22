Laveno si prepara “all’invasione” degli Alpini: il 13 e 14 giugno il raduno provinciale delle Penne Nere

Appuntamento a Laveno Mombello con gli Alpini di tutta la provincia. Questa mattina – venerdì 22 maggio – l’elegante sala consiliare di Villa Frua (il municipio cittadino) ha ospitato la presentazione del 3° Raduno Sezionale delle Penne Nere in programma sabato 13 e domenica 14 giugno nella cittadina che si affaccia sul Lago Maggiore. Un evento da grandi numeri, perché sono ben 77 i gruppi attesi in quel fine settimana e provenienti da tutto il Varesotto.

La manifestazione prenderà il via sabato 13 alle 9.30 con “Il Cammino del Tedoforo”, un percorso che partirà dal Faro di Besozzo attraversando i monumenti della Zona 7 per rendere omaggio ai Caduti. Nel pomeriggio, alle 14, sarà inaugurata la Cittadella della Protezione Civile ANA allestita nella zona del Gaggetto, pensata come uno spazio aperto alle famiglie e alle attività dimostrative.

Alle 15.30 è prevista la cerimonia di accensione del tripode, momento simbolico che segnerà l’arrivo del tedoforo della Zona 7 mentre alle 17, al Parco delle Torrazze (che si trova in fondo alla passeggiata del lungolago, dopo l’area dell’ex ceramica Lago), sarà inaugurato “Il Belvedere degli Alpini” con lo svelamento della targa ufficiale in ceramica lavenese dedicata al raduno. La giornata proseguirà alle 18 in piazza Caduti del Lavoro con il concerto del Corpo Musicale ANA “La Baldoria” di Busto Arsizio. Dalle 19 aprirà lo stand gastronomico all’interno della Cittadella al Gaggetto dove – alle 21.30 – è in programma “Oltre il fuoco”, un momento di racconto e testimonianza dedicato all’intervento degli alpini a Laveno, tra numeri, impegno e volontariato al servizio della comunità.

Domenica 14 giugno sarà invece dedicata alla cerimonia ufficiale del Raduno Sezionale 2026. Il ritrovo è fissato in viale De Angeli alle 9,15 per l’accreditamento, seguito alle 9,30 dall’ammassamento dei partecipanti. Alle 10 si terrà l’alzabandiera, cui seguiranno i discorsi ufficiali e soprattutto l’attesa sfilata per le vie cittadine che richiama l’atmosfera dei grandi eventi alpini su scala nazionale. Alle 11, nella chiesa di Sant’Ambrogio, sarà celebrata la Santa Messa accompagnata dal Coro ANA “Arnica” di Laveno e dal Coro ANA della Sezione di Varese, con successivo proseguimento della sfilata. Alle 12.15 si svolgerà il momento degli onori ai Caduti in viale Edoardo Porro, seguito alle 12.30 dal passaggio della stecca e dall’ammainabandiera alla Cittadella (Gaggetto) dove a seguire riaprirà lo stand gastronomico per il pranzo. La chiusura è infine prevista per le 18.

Particolare importanza, nel corso dell’evento, sarà ricoperta dalla Cittadella al Gaggetto, uno spazio pensato per raccontare in modo concreto il ruolo che le Penne Nere svolgono quotidianamente anche nell’ambito della protezione civile. Per questo i visitatori potranno assistere a dimostrazioni pratiche di carattere educativo e ricreativo aperte a famiglie e bambini. Non mancheranno gli interventi sull’antincendio boschivo e sulla gestione delle emergenze.