Lavori agli uffici postali: riapre Morazzone, chiude Gazzada

L’ufficio postale di Morazzone torna operativo in una veste completamente rinnovata, mentre quello di Gazzada si prepara a chiudere temporaneamente i battenti per dare il via ai lavori di ammodernamento. Entrambi gli interventi rientrano nel progetto “Polis” di Poste Italiane, l’iniziativa nazionale pensata per trasformare gli uffici postali dei piccoli comuni in sportelli unici della Pubblica Amministrazione.

Il nuovo volto dell’ufficio di Morazzone

A Morazzone, i cittadini possono nuovamente varcare la soglia della sede di via Ventisei Agosto. Dopo il periodo di ristrutturazione, l’ufficio è stato inaugurato con spazi più accoglienti, arredi moderni e una particolare attenzione alla sostenibilità, grazie a nuovi sistemi di illuminazione a basso consumo energetico. Tra le novità più rilevanti spicca l’installazione di una corsia dedicata agli ipovedenti e di uno sportello ribassato, pensato per facilitare l’accesso ai servizi in totale comodità.

La vera rivoluzione riguarda però l’offerta di servizi. Oltre alle classiche operazioni finanziarie e postali, a Morazzone è ora possibile richiedere certificati anagrafici, documenti INPS come la certificazione unica o il cedolino della pensione e, grazie a una convenzione ministeriale, avviare le pratiche per il rilascio o il rinnovo del passaporto, con la possibilità di riceverlo direttamente a casa evitando le code in Questura.

Cantieri al via a Gazzada

Parallelamente alla riapertura di Morazzone, Poste Italiane ha annunciato l’avvio degli interventi a Gazzada. Anche in questo caso, l’obiettivo è il superamento del digital divide attraverso una riorganizzazione profonda degli spazi e l’introduzione dei servizi digitali della Pubblica Amministrazione. La riapertura della sede è prevista, salvo imprevisti, per la fine di ottobre 2026.

I lavori a Gazzada comprenderanno il miglioramento del comfort ambientale e l’installazione di nuove dotazioni tecnologiche. Al termine del cantiere, anche i residenti del comune potranno richiedere in ufficio quindici diverse tipologie di certificati anagrafici e di stato civile, oltre ai servizi legati alla previdenza sociale e ai documenti di viaggio.

Continuità dei servizi per i cittadini

Per limitare i disagi durante il periodo di chiusura dell’ufficio di Gazzada, Poste Italiane garantirà la continuità operativa proprio presso la sede di Morazzone. Quest’ultima osserverà l’orario consueto: dal lunedì al venerdì dalle 08:20 alle 13:35 e il sabato fino alle 12:35. La sede è inoltre dotata di un ATM Postamat attivo 24 ore su 24 per i prelievi e le operazioni veloci.

Con questi due interventi salgono a ottantacinque le sedi postali già rinnovate in provincia di Varese sotto l’egida del progetto Polis. Poste Italiane ha sottolineato come questa iniziativa punti a rafforzare la coesione territoriale nei centri con meno di 15mila abitanti, confermando la volontà di restare un presidio capillare sul territorio e di contrastare l’abbandono dei piccoli centri.