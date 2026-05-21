Lavori al gas in via Avegno e allaccio fognario in via Luini: doppio cantiere e traffico in tilt nel centro di Varese

Una coincidenza poco fortunata per chi si muove nel centro di Varese. Tra il 19 e il 22 maggio la zona compresa tra via Avegno, via Vittorio Veneto e via Luini è interessata da due cantieri distinti, regolati da altrettante ordinanze della Polizia Locale, che insieme disegnano uno scenario di viabilità particolarmente intricato per automobilisti e residenti.

I lavori al gas in via Avegno

Il primo intervento riguarda una dispersione nella rete del gas, con Lereti Spa che ha affidato i lavori alla ditta Eurocondotte Srl. L’ordinanza prevede la chiusura totale di via Avegno nel tratto tra via Mazzini e via Vittorio Veneto, con divieto di transito e di sosta con rimozione forzata attivi nelle 24 ore. I residenti potranno accedere alle proprie abitazioni solo con l’assistenza dei movieri e compatibilmente con lo stato di avanzamento dei lavori.

Su via Vittorio Veneto, nel tratto tra via Cavour e via Avegno, è invece in vigore un senso unico alternato: gestito dai movieri durante il giorno, potrà essere affidato a un impianto semaforico temporaneo nelle ore serali e notturne, con disattivazione del semaforo fisso esistente. Per evitare code eccessive sull’arteria principale, l’ordinanza prescrive l’utilizzo di fasi semaforiche con tempi ridotti.

Il cantiere fognario in via Luini

A complicare ulteriormente il quadro ci ha pensato un secondo cantiere, aperto nella stessa area dalla società Alfa Srl di Gallarate per la realizzazione di un nuovo allaccio fognario al civico 19 di via Luini. Il 20 maggio, dalle 8.30 alle 17.30, la strada è stata interdetta al traffico per tutte le categorie di veicoli. Ad eccezione dei mezzi di soccorso e le forze dell’ordine, sempre garantiti nell’accesso, e i residenti, che hanno potuto raggiungere le proprie abitazioni fino alla formazione del cantiere, con reimmissione sulla via Cavour assistita da un moviere e nel rispetto dell’obbligo di stop.

La segnaletica di preavviso è stata collocata alle principali intersezioni interessate: piazza Repubblica/via Avegno, via Avegno/via Cavour e largo Resistenza.

Un nodo difficile da sciogliere

La sovrapposizione dei due interventi in un’area già di per sé trafficata ha reso la circolazione particolarmente difficoltosa per buona parte del centro cittadino. Con via Avegno chiusa e via Luini bloccata nella stessa finestra temporanea, gli automobilisti si sono trovati a fare i conti con percorsi alternativi obbligati e tempi di percorrenza sensibilmente allungati. Al termine di entrambi i cantieri, le condizioni viabilistiche originarie verranno ripristinate a cura delle rispettive imprese esecutrici.