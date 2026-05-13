Lavori al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Circolo, programmata un’interruzione dell’alimentazione elettrica
Giovedì 14 maggio 2026, a partire dalle ore 7.30, il Pronto Soccorso sarà interessato da un' interruzione di energia, necessaria per consentire l’installazione di nuovi impianti. A comunicarlo l'Asst Sette Laghi.
Giovedì 14 maggio 2026, a partire dalle ore 7.30, il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Circolo di Varese sarà interessato da una temporanea interruzione programmata dell’alimentazione elettrica, necessaria per consentire un intervento tecnico sugli impianti aziendali collegato all’installazione della nuova diagnostica del Pronto Soccorso. A comunicarlo l’Asst Sette Laghi.
L’intervento, della durata massima prevista di circa 30 minuti, è stato pianificato al fine di garantire il minore impatto possibile sull’attività assistenziale. Durante tale fascia oraria potrebbero verificarsi rallentamenti o limitazioni temporanee nell’operatività di alcuni servizi.
Il Pronto Soccorso resterà comunque regolarmente attivo per la gestione delle urgenze.
L’interruzione – ha spiegato l’Asst Sette Laghi – si rende necessaria per permettere l’installazione di una nuova apparecchiatura diagnostica destinata al Pronto Soccorso, che andrà a sostituire quella attualmente in uso. “La nuova tecnologia, acquisita con fondi aziendali per un investimento di circa 150 mila euro, consentirà un ulteriore miglioramento dell’efficienza e della qualità diagnostica a supporto dell’attività clinica e assistenziale.
La nuova apparecchiatura si affiancherà inoltre alla seconda diagnostica del Pronto Soccorso già recentemente rinnovata grazie ai fondi PNRR, nell’ambito del più ampio percorso di ammodernamento tecnologico delle strutture aziendali”.
ASST Sette Laghi ha predisposto specifiche misure organizzative, tecniche e logistiche straordinarie per garantire la continuità assistenziale e limitare i disagi all’utenza. L’intervento sarà costantemente monitorato al fine di assicurare il più rapido ripristino della piena funzionalità dei servizi.
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