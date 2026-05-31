Lavori alle gallerie sulla Diramazione, chiusa per una notte la tratta tra Sesto Calende e Castelletto Ticino
Autostrade per l'Italia ha programmato una notte di interventi tra mercoledì 3 e giovedì 4 giugno per consentire le verifiche strutturali e la manutenzione delle gallerie sulla Diramazione D08
Nuovi interventi di manutenzione interesseranno la Diramazione Gallarate-Gattico nel corso della prossima settimana. Autostrade per l’Italia ha infatti programmato una notte di lavori che comporterà la chiusura temporanea del tratto autostradale compreso tra Sesto Calende Vergiate e Castelletto Ticino, con inevitabili ripercussioni sulla circolazione locale tra il Varesotto e il Piemonte.
Lavori notturni e chiusure
Il provvedimento scatterà dalle ore 22:00 di mercoledì 3 giugno per concludersi alle 5:00 di giovedì 4 giugno. La chiusura è stata disposta per consentire lo svolgimento delle attività periodiche di ispezione e manutenzione all’interno delle gallerie presenti lungo il tracciato. Il tratto interessato dal blocco è quello in direzione della A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.
Sesto Calende in entrata
Oltre al blocco del tratto principale, la società autostradale precisa che la stazione di Sesto Calende Vergiate rimarrà completamente chiusa in entrata in entrambe le direzioni di marcia. Questo significa che i conducenti non potranno accedere alla Diramazione né verso la A26 né verso la A8 durante l’intera finestra oraria dei lavori.
I percorsi alternativi
Per limitare i disagi, sono stati individuati diversi itinerari alternativi. Chi viaggia verso la A26, dopo l’uscita obbligatoria a Sesto Calende Vergiate, dovrà percorrere la Statale 33 del Sempione in direzione Gravellona Toce e successivamente la Statale 32, per poi rientrare sulla D08 al casello di Castelletto Ticino.
Indicazioni per gli accessi
Per quanto riguarda invece la chiusura dell’entrata di Sesto Calende Vergiate, Autostrade consiglia agli utenti diretti verso la A26 di utilizzare la stazione di Castelletto Ticino. Chi invece è diretto verso la A8 Milano-Varese dovrà raggiungere il casello di Besnate per poter regolarmente imboccare l’autostrada in direzione del capoluogo o di Varese.
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