Lavori di asfaltatura sulla A9, chiuse per due notti le entrate di Origgio, Uboldo e Lomazzo Sud

Nuovi cantieri notturni interesseranno l’autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso nel corso della prima settimana di giugno. Autostrade per l’Italia ha programmato una serie di interventi di rifacimento della pavimentazione che richiederanno la chiusura temporanea degli accessi in alcune delle stazioni più frequentate tra il Saronnese e il Comasco, concentrando le operazioni nelle ore a minor traffico per ridurre l’impatto sulla viabilità.

Chiusure a Origgio e Uboldo

La prima fase dei lavori scatterà mercoledì 3 giugno. A partire dalle ore 21:00 e fino alle 5:00 del mattino successivo, giovedì 4 giugno, non sarà possibile accedere all’autostrada dagli svincoli di Origgio e di Uboldo per chi è diretto verso Lainate. Gli automobilisti che devono muoversi in direzione sud dovranno dunque adottare percorsi alternativi per immettersi sulla rete autostradale.

Il cantiere a Lomazzo Sud

Un secondo intervento è previsto per la serata di venerdì 5 giugno. In questo caso le operazioni di asfaltatura interesseranno lo svincolo di Lomazzo Sud, che rimarrà chiuso in entrata verso Lainate dalle 21:00 fino alle 5:00 di sabato 6 giugno. La chiusura è stata pianificata per completare il piano di manutenzione del manto stradale previsto per questo tratto dell’arteria che collega il confine svizzero con l’area milanese.

Consigli e viabilità alternativa

Per ovviare alla chiusura di Origgio e Uboldo verso Lainate, la società autostradale consiglia di entrare a Origgio in direzione Chiasso, uscire a Saronno e rientrare dallo stesso svincolo ma nella direzione opposta. Per quanto riguarda invece il blocco di Lomazzo Sud di venerdì notte, le alternative più vicine e funzionali per gli utenti sono rappresentate dagli ingressi autostradali di Turate o di Lomazzo Nord.