Una settimana di lavori in autostrada: chiudono per una notte i tratti da Legnano a Gallarate e da Solbiate Arno a Varese

Nuovi interventi di manutenzione programmata lungo l’autostrada A8 Milano-Varese e sulla diramazione Gallarate-Gattico comporteranno una serie di chiusure notturne a partire da lunedì 18 maggio. Autostrade per l’Italia ha predisposto un calendario di stop al traffico che interesserà diversi tratti tra Legnano e Varese, oltre allo svincolo di Besnate, per consentire la cura e la gestione del verde lungo le carreggiate.

Si parte lunedì tra Legnano e Gallarate

Il primo intervento scatterà la sera di lunedì 18 maggio. Dalle 22:00 fino alle 5:00 del mattino successivo, resterà chiuso il tratto tra Legnano e Gallarate in direzione Varese. Chi viaggia verso nord dovrà uscire obbligatoriamente a Legnano, proseguire sulla Statale 33 del Sempione e potrà rientrare in autostrada a Gallarate.

Martedì chiusure sulla diramazione e verso Milano

La notte successiva, quella di martedì 19 maggio, i lavori si sposteranno sulla D08 Gallarate-Gattico. Dalle 21:00 alle 5:00 sarà chiuso il tratto tra Besnate e l’allacciamento con la A8 verso Varese. In questa finestra temporale, la stazione di Besnate sarà completamente sbarrata in entrata per entrambe le direzioni. Contemporaneamente, sulla A8, sarà chiuso il tratto Gallarate-Legnano in direzione Milano: l’alternativa consigliata è ancora una volta il Sempione con rientro a Legnano.

I lavori nel tratto tra Solbiate Arno e Varese

Mercoledì 20 maggio il cantiere interesserà la parte più settentrionale dell’autostrada. Dalle 21:00 alle 5:00 sarà chiuso il tratto Solbiate Arno-Varese verso il capoluogo. Chiuderà anche l’area di servizio “Brughiera est”. Per le auto leggere il percorso alternativo è sulla SS341, mentre i mezzi pesanti dovranno seguire un itinerario specifico tra Cavaria e Gazzada. Giovedì 21 maggio, con gli stessi orari, la chiusura riguarderà la carreggiata opposta, ovvero il tratto tra Varese e Solbiate Arno in direzione Milano.

Venerdì l’ultimo cantiere della settimana

L’ultima tranche di lavori è prevista per la notte di venerdì 22 maggio. Dalle 21:00 alle 5:00 di sabato, sarà chiuso il tratto Solbiate Arno-allacciamento D08 verso Milano. In questo caso resteranno chiusi in entrata, per entrambe le direzioni, anche gli svincoli di Solbiate Arno e Cavaria. Autostrade consiglia come rientro verso Milano la stazione di Busto Arsizio, dopo aver percorso la statale del Sempione e la superstrada della Malpensa.