Lavori notturni a Uboldo: chiusa questa notte la rotatoria tra via IV Novembre, via Galilei e via Fermi
Il Comune ha disposto la chiusura completa della rotatoria per consentire interventi di asfaltatura. Previsti percorsi alternativi per auto e mezzi pesanti
Lavori stradali in programma questa sera a Uboldo con modifiche temporanee alla viabilità nelle ore notturne per interventi di fresatura e asfaltatura della rotatoria situata in via IV Novembre all’intersezione con via Galilei e via Fermi.
Per consentire lo svolgimento dei lavori sarà necessaria la chiusura completa al traffico della rotatoria dalle 21 di oggi, martedì 27 maggio, fino alle 6 di mercoledì 28 maggio.
Rotatoria chiusa al traffico
Durante l’intervento il transito sarà vietato sia agli autoveicoli sia ai mezzi pesanti, misura adottata per evitare il danneggiamento del nuovo manto stradale appena posato.
Per i mezzi pesanti sarà predisposta una viabilità alternativa lungo il collegamento tra Saronno e Rescaldina.
Gli automobilisti provenienti da Saronno verranno invece deviati lungo via Monte Grappa, via Cattaneo, via Legnano e successivamente sulla ex statale 527.
Percorso inverso per chi arriva da Rescaldina: il traffico sarà indirizzato su via Legnano, via Cattaneo, via Monte Grappa e quindi sulla ex S.S. 527.
Divieto di sosta dal 28 maggio
Il Comune informa inoltre che dalle 21 di mercoledì 28 maggio fino alle 6 del 29 maggio, e comunque fino al termine dei lavori, entrerà in vigore anche il divieto di sosta con rimozione forzata lungo entrambi i lati della carreggiata nei tratti interessati dal cantiere.
Le aree coinvolte saranno indicate attraverso apposita segnaletica temporanea.
L’amministrazione invita cittadini e automobilisti a prestare attenzione alle indicazioni presenti sul posto e a programmare con anticipo gli spostamenti utilizzando i percorsi alternativi previsti.
In caso di maltempo, gli interventi verranno rinviati a una data successiva.
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