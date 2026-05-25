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Lavori notturni sulla A8: martedì sera chiude per tre ore lo svincolo di Cavaria

Intervento di manutenzione programmato per il 26 maggio dalle ore 21:00 alle 24:00 in entrambe le direzioni. Ecco le uscite alternative consigliate da Autostrade per l'Italia

lavori autostrada notte

Nuovi cantieri in vista lungo l’autostrada A8 Milano-Varese. Per consentire lo svolgimento di alcuni interventi di manutenzione programmata sulle barriere antirumore, si renderà necessaria una temporanea modifica alla viabilità nella serata di domani, martedì 26 maggio.

Nello specifico, la direzione di Autostrade per l’Italia ha comunicato che dalle ore 21:00 alle 24:00 l’uscita dello svincolo di Cavaria rimarrà completamente chiusa al traffico per una durata complessiva di tre ore. Il provvedimento interesserà i conducenti in viaggio in entrambe le direzioni di marcia, interessando sia i veicoli provenienti da Milano sia quelli in arrivo da Varese.

I percorsi alternativi consigliati

Al fine di ridurre i disagi alla circolazione e agevolare il flusso automobilistico nelle ore del cantiere, sono stati indicati i seguenti percorsi alternativi:

Per chi viaggia sulla stessa A8, è consigliabile utilizzare le uscite limitrofe di Solbiate Arno / Albizzate oppure di Gallarate.

In alternativa, per chi preferisce spostarsi sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, l’uscita consigliata è quella alla stazione autostradale di Besnate.

La regolare circolazione presso lo svincolo di Cavaria verrà ripristinata a partire dalla mezzanotte, al termine delle tre ore di interventi previsti sulle barriere protettive.

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Pubblicato il 25 Maggio 2026
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