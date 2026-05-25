Lavori notturni sulla A8: martedì sera chiude per tre ore lo svincolo di Cavaria
Intervento di manutenzione programmato per il 26 maggio dalle ore 21:00 alle 24:00 in entrambe le direzioni. Ecco le uscite alternative consigliate da Autostrade per l'Italia
Nuovi cantieri in vista lungo l’autostrada A8 Milano-Varese. Per consentire lo svolgimento di alcuni interventi di manutenzione programmata sulle barriere antirumore, si renderà necessaria una temporanea modifica alla viabilità nella serata di domani, martedì 26 maggio.
Nello specifico, la direzione di Autostrade per l’Italia ha comunicato che dalle ore 21:00 alle 24:00 l’uscita dello svincolo di Cavaria rimarrà completamente chiusa al traffico per una durata complessiva di tre ore. Il provvedimento interesserà i conducenti in viaggio in entrambe le direzioni di marcia, interessando sia i veicoli provenienti da Milano sia quelli in arrivo da Varese.
I percorsi alternativi consigliati
Al fine di ridurre i disagi alla circolazione e agevolare il flusso automobilistico nelle ore del cantiere, sono stati indicati i seguenti percorsi alternativi:
Per chi viaggia sulla stessa A8, è consigliabile utilizzare le uscite limitrofe di Solbiate Arno / Albizzate oppure di Gallarate.
In alternativa, per chi preferisce spostarsi sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, l’uscita consigliata è quella alla stazione autostradale di Besnate.
La regolare circolazione presso lo svincolo di Cavaria verrà ripristinata a partire dalla mezzanotte, al termine delle tre ore di interventi previsti sulle barriere protettive.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
SABY24 su Case di riposo, in provincia di Varese una retta da 2.548 euro al mese: più cara della media lombarda
Bustocco-71 su Code e disagi sulla provinciale del lago: i lavori di asfaltatura bloccano il traffico tra Buguggiate e le autostrade
principe.rosso su A Luino confronto sulla scuola con il sottosegretario Frassinetti
Viacolvento su A Luino confronto sulla scuola con il sottosegretario Frassinetti
Felice su Dormiva in un bivacco nel bosco a Tradate con oltre 100 dosi di droga ma viene assolto dall’accusa di spaccio
Bustocco-71 su Auto perde il controllo e sfonda un cancello in via Vanetti a Varese
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.